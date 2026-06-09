Оспорвана надпревара и ярки победители белязаха най-големия творчески фестивал у нас, ФАРА 2026

Под мотото "Идеите празнуват" 26-ото издание на фестивала ФАРА се проведе от 4 до 6 юни в Международния конгресен център в Бургас. Тази година най-големият форум на комуникационната индустрия у нас събра повече от 600 представители на бранша. В конкурсната програма постъпиха 337 заявки (с 15% повече от миналата година), подадени от 29 агенции. Изданието се отличи с обновен регламент, нови категории и нова специална награда – "Бранд мениджър на годината", насочена към професионалистите в компаниите партньори на комуникационните агенции.

Отличието "Агенция на годината" за трета поредна година спечели агенция HUMAN, последвана от Saatchi & Saatchi, част от Publicis Group България на второ място, и агенция Noble на трето. Трите агенции се наредиха достойно в призовата тройка само с по една точка разлика, прецедент в историята на конкурса.

"Близките резултати на победителите са показателни за високата летва, поставена от водещите творчески и медийни агенции на пазара. Нивото в сектора става все по-силно – факт, който беше отбелязан и от чуждестранните ни гости. От сцената на ФАРА празнуват все повече идеи, които са социално ангажирани и имат обществен отпечатък, а не са просто в подкрепа на бизнес", отбеляза Катя Димитрова, председател на Управителния съвет на БАКА.

Наградата за "Рекламодател на годината" отиде при Fashion Days, последвани от Фондация "Заедно в час" – отново с разлика от само една точка – и Carlsberg България на трето място. Отличието беше връчено от Диана Саватева, Заместник-кмет "Култура и вероизповедание" към Община Бургас.

Бранд мениджър на годината стана Виктория Станчева от Fashion Days, а Изгряваща звезда – Теменуга Георгиева от агенция &play. Наградите връчиха Десислава Стоянова, заместник-председател на Управителния съвет на БАКА, и Таня Йорданова, мениджър на Асоциацията.

От сцената на ФАРА тази година бяха връчени и наградите в конкурса Young Lions PR, организиран от БАКА в партньорство с БАПРА. Състезанието беше спечелено от Владимир Николов от Noble и Мира Найденова от All Channels Group. Наградата връчи Ива Григорова, председател на БАПРА.

Водещ на церемонията бе чаровната Карин Околие, български лекоатлет, телевизионен водещ и създател на подкаст.

За пръв път в историята на ФАРА заедно на сцената се качиха четирите водещи комуникационни асоциации – БАКА, БАПРА, БДВО и IAB България, за да споделят приоритетите на стратегическото обединение помежду си в резултат на подписания преди месец Меморандум за партньорство. Непосредствени стъпки пред обединението са провеждане на национално проучване на пазара с цел да изведе основните предизвикателства пред сектора; провеждане на срещи с основните заинтересовани страни на бранша: бизнес/ клиенти, медии и институции, и въвеждане на финансов регламент при провеждане на конкурси за избор на агенция-партньор. Предстои обединението да се гласува от ОС на дружествата.

Асоциациите бяха представени от председателите си Гергана Иванова (БДВО), Ива Григорова (БАПРА), Мариан Найденов (IAB България) и Катя Димитрова (БАКА), както и от членове на управителните съвети – Александър Христов, Александър Дурчев, Дария Сърменова-Илиева и Мария Славова.

Гост-лектори на ФАРА тази година бяха впечатляващи имена от световната и българска творческа сцена като Лазар Джамич, Том Еванс, Люк Ли, Барбара Грабивода, Шърли Стоуни, Боян Златарски, Радослав Бимбалов.

В рамките на ФАРА 2026 беше представено заданието на състезанието Creative Express под надслов "От Бургас до Барселона", което БАКА провежда с подкрепата на Фондация "БУРГАС – 2032". Състезанието е насочено към млади таланти до 28 години, а задачата на участниците ще бъде да създадат оригинално видео произведение на тема "Лицата на Бургас", което интерпретира духа, хората, енергията и културната идентичност на града в европейски контекст.