Банкирането вече има цвят: ПроКредит Банк пренаписва визията на картите

През 2026 г. ПроКредит Банк отбелязва 25 години на българския пазар - четвърт век, в който банката последователно изгражда различен модел на банкиране: по-близък и адаптивен към нуждите на клиентите и все по-дигитален.



Юбилеят поставя естествено начало и на следващ етап от развитието на банката -представянето на изцяло нов дизайн на банковите карти, създаден като отражение на трансформацията, през която ПроКредит Банк преминава през последните години.



Новата визия е част от имиджовата концепция „Новият цвят на банкирането“ - идея, която представя банката като модерна, по-гъвкава и по-близка до реалния ритъм на хората и бизнеса. Тя е символ на обновяване в начина, по който банката комуникира със своите клиенти - по-ясно, по-разпознаваемо и по-съвременно.



Дизайн, създаден с мисъл за клиента



Решението за обновяване на картовия дизайн идва не само като естествена стъпка по време на 25-годишнината, но и като резултат от внимателното слушане на клиентите.



Една от най-често споделяните обратни връзки е необходимостта от по-лесно и интуитивно разграничаване между различните видове карти - дебитни и кредитни, както за физически лица, така и за бизнес клиенти.



Именно затова новата визуална концепция използва ясно разграничени цветови линии, които улесняват разпознаваемостта и същевременно носят собствено послание към различните аудитории.

Зелената линия е насочена към активните хора с динамично ежедневие, които търсят бързина, лекота и удобство във всяко действие – дебитна карта за индивидуални клиенти.

Оранжевата линия е създадена за хората, които ценят свободата на избор и гъвкавостта в начина си на живот – кредитна карта за индивидуални клиенти.

Синята линия адресира предприемчивите и амбициозни клиенти, които развиват бизнеса си с фокус върху устойчив растеж - дебитна карта за бизнес клиенти.

Червената линия е насочена към професионалисти и компании, които работят в среда на постоянна промяна и имат нужда от адаптивни решения – кредитна карта за бизнес клиенти.

Общото между всички линии е разбирането, че банкирането не може да бъде универсално. То трябва да отговаря на различните цели, навици и темпо на живот на клиентите.

От традиционна банка към дигитална трансформация



За 25 години ПроКредит Банк преминава през значителна трансформация - от традиционен банков модел с широка клонова мрежа към модерна дигитална банка, фокусирана върху удобството, ефективността и устойчивото развитие.



През годините Банката реализира цялостна дигитална трансформация, оптимизира своята структура и инвестира последователно в технологични решения, без това да бъде за сметка на качеството на обслужване или близостта с клиентите.



Картата като част от цялостно дигитално изживяване



Новият дизайн на картите е естествено продължение на тази трансформация.



Картата вече не е просто средство за плащане, а вход към цялостно дигитално банково обслужване. Чрез Apple Pay, Google Pay и дигиталните услуги на интернет банкирането и мобилното приложение клиентите получават бърз, мобилен и леснодостъпен начин да управляват ежедневните си финансови операции отвсякъде и по всяко време.



Така новата визия съчетава функционалност, модерна естетика и дигитално удобство - в синхрон с начина, по който хората живеят и работят днес.



Банка, която продължава да се променя



В основата на развитието на ПроКредит Банк остава същата философия, с която институцията започва преди 25 години - дългосрочно партньорство, устойчив растеж и внимание към реалните нужди на клиентите.



Именно това стои и зад посланието на кампанията:



„Новото лице на картата носи същата грижа - само по-добре изглеждаща.“



Защото промяната във визията не е подмяна на идентичността, а естествено продължение на една банка, която избира да се развива заедно със своите клиенти.