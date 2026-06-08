Банкирането вече има цвят: ПроКредит Банк пренаписва визията на картите

През 2026 г. ПроКредит Банк отбелязва 25 години на българския пазар - четвърт век, в който банката последователно изгражда различен модел на банкиране: по-близък и адаптивен към нуждите на клиентите и все по-дигитален.
Юбилеят поставя естествено начало и на следващ етап от развитието на банката -представянето на изцяло нов дизайн на банковите карти, създаден като отражение на трансформацията, през която ПроКредит Банк преминава през последните години.
Новата визия е част от имиджовата концепция „Новият цвят на банкирането“ - идея, която представя банката като модерна, по-гъвкава и по-близка до реалния ритъм на хората и бизнеса. Тя е символ на обновяване в начина, по който банката комуникира със своите клиенти - по-ясно, по-разпознаваемо и по-съвременно.
Дизайн, създаден с мисъл за клиента
Решението за обновяване на картовия дизайн идва не само като естествена стъпка по време на 25-годишнината, но и като резултат от внимателното слушане на клиентите.
Една от най-често споделяните обратни връзки е необходимостта от по-лесно и интуитивно разграничаване между различните видове карти - дебитни и кредитни, както за физически лица, така и за бизнес клиенти.
Именно затова новата визуална концепция използва ясно разграничени цветови линии, които улесняват разпознаваемостта и същевременно носят собствено послание към различните аудитории.
Зелената линия е насочена към активните хора с динамично ежедневие, които търсят бързина, лекота и удобство във всяко действие – дебитна карта за индивидуални клиенти.
Оранжевата линия е създадена за хората, които ценят свободата на избор и гъвкавостта в начина си на живот – кредитна карта за индивидуални клиенти.
Синята линия адресира предприемчивите и амбициозни клиенти, които развиват бизнеса си с фокус върху устойчив растеж - дебитна карта за бизнес клиенти.
Червената линия е насочена към професионалисти и компании, които работят в среда на постоянна промяна и имат нужда от адаптивни решения – кредитна карта за бизнес клиенти.
Общото между всички линии е разбирането, че банкирането не може да бъде универсално. То трябва да отговаря на различните цели, навици и темпо на живот на клиентите.
От традиционна банка към дигитална трансформация
За 25 години ПроКредит Банк преминава през значителна трансформация - от традиционен банков модел с широка клонова мрежа към модерна дигитална банка, фокусирана върху удобството, ефективността и устойчивото развитие.
През годините Банката реализира цялостна дигитална трансформация, оптимизира своята структура и инвестира последователно в технологични решения, без това да бъде за сметка на качеството на обслужване или близостта с клиентите.
Картата като част от цялостно дигитално изживяване
Новият дизайн на картите е естествено продължение на тази трансформация.
Картата вече не е просто средство за плащане, а вход към цялостно дигитално банково обслужване. Чрез Apple Pay, Google Pay и дигиталните услуги на интернет банкирането и мобилното приложение клиентите получават бърз, мобилен и леснодостъпен начин да управляват ежедневните си финансови операции отвсякъде и по всяко време.
Така новата визия съчетава функционалност, модерна естетика и дигитално удобство - в синхрон с начина, по който хората живеят и работят днес.
Банка, която продължава да се променя
В основата на развитието на ПроКредит Банк остава същата философия, с която институцията започва преди 25 години - дългосрочно партньорство, устойчив растеж и внимание към реалните нужди на клиентите.
Именно това стои и зад посланието на кампанията:
„Новото лице на картата носи същата грижа - само по-добре изглеждаща.“
Защото промяната във визията не е подмяна на идентичността, а естествено продължение на една банка, която избира да се развива заедно със своите клиенти.