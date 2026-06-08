Войната в Украйна:

Банкирането вече има цвят: ПроКредит Банк пренаписва визията на картите

08 юни 2026, 8:17 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: ProCredit Bank
Банкирането вече има цвят: ПроКредит Банк пренаписва визията на картите

През 2026 г. ПроКредит Банк отбелязва 25 години на българския пазар - четвърт век, в който банката последователно изгражда различен модел на банкиране: по-близък и адаптивен към нуждите на клиентите и все по-дигитален.

Юбилеят поставя естествено начало и на следващ етап от развитието на банката -представянето на изцяло нов дизайн на банковите карти, създаден като отражение на трансформацията, през която ПроКредит Банк преминава през последните години.

Новата визия е част от имиджовата концепция „Новият цвят на банкирането“ - идея, която представя банката като модерна, по-гъвкава и по-близка до реалния ритъм на хората и бизнеса. Тя е символ на обновяване в начина, по който банката комуникира със своите клиенти - по-ясно, по-разпознаваемо и по-съвременно.

Дизайн, създаден с мисъл за клиента

Решението за обновяване на картовия дизайн идва не само като естествена стъпка по време на 25-годишнината, но и като резултат от внимателното слушане на клиентите.

Една от най-често споделяните обратни връзки е необходимостта от по-лесно и интуитивно разграничаване между различните видове карти - дебитни и кредитни, както за физически лица, така и за бизнес клиенти.

Именно затова новата визуална концепция използва ясно разграничени цветови линии, които улесняват разпознаваемостта и същевременно носят собствено послание към различните аудитории.

Зелената линия е насочена към активните хора с динамично ежедневие, които търсят бързина, лекота и удобство във всяко действие – дебитна карта за индивидуални клиенти.

Оранжевата линия е създадена за хората, които ценят свободата на избор и гъвкавостта в начина си на живот – кредитна карта за индивидуални клиенти.

Синята линия адресира предприемчивите и амбициозни клиенти, които развиват бизнеса си с фокус върху устойчив растеж - дебитна карта за бизнес клиенти.

Червената линия е насочена към професионалисти и компании, които работят в среда на постоянна промяна и имат нужда от адаптивни решения – кредитна карта за бизнес клиенти.

Общото между всички линии е разбирането, че банкирането не може да бъде универсално. То трябва да отговаря на различните цели, навици и темпо на живот на клиентите.

От традиционна банка към дигитална трансформация

За 25 години ПроКредит Банк преминава през значителна трансформация - от традиционен банков модел с широка клонова мрежа към модерна дигитална банка, фокусирана върху удобството, ефективността и устойчивото развитие.

През годините Банката реализира цялостна дигитална трансформация, оптимизира своята структура и инвестира последователно в технологични решения, без това да бъде за сметка на качеството на обслужване или близостта с клиентите.

Картата като част от цялостно дигитално изживяване

Новият дизайн на картите е естествено продължение на тази трансформация.

Картата вече не е просто средство за плащане, а вход към цялостно дигитално банково обслужване. Чрез Apple Pay, Google Pay и дигиталните услуги на интернет банкирането и мобилното приложение клиентите получават бърз, мобилен и леснодостъпен начин да управляват ежедневните си финансови операции отвсякъде и по всяко време.

Така новата визия съчетава функционалност, модерна естетика и дигитално удобство - в синхрон с начина, по който хората живеят и работят днес.

Банка, която продължава да се променя

В основата на развитието на ПроКредит Банк остава същата философия, с която институцията започва преди 25 години - дългосрочно партньорство, устойчив растеж и внимание към реалните нужди на клиентите.

Именно това стои и зад посланието на кампанията:

„Новото лице на картата носи същата грижа - само по-добре изглеждаща.“

Защото промяната във визията не е подмяна на идентичността, а естествено продължение на една банка, която избира да се развива заедно със своите клиенти.

ProCredit Bank
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес