Отнеха лиценза на голямо име в застрахователния бизнес

Комисията за финансов надзор (КФН), със свое решение от днес, 9 юни 2026 г., отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД. Това се случва месец след като браншови организации, клиенти и служители на застрахователното дружество излязоха на общи ефективни стачни действия, когато КФН наложи забрана на компанията да продава нови застраховки. През април комисията забрани на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях.

Причината - гаранция, че компанията ще остане платежоспособна и че интересите на застрахованите ще бъдат защитени. Решението не засягаше сключените до момента застраховки.

Снимка: ДаллБогг: Живот и здраве АД

Според тогавашна позиция на "ДаллБогг" - решението помпа инфлацията с политически цели преди парламентарните избори през април. Компанията твърдеше, че вече 12 месеца има "институционална атака" срещу фирмата, като се изказваше подозрение, че има политическа поръчка за това.

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"Закриването на "ДаллБогг" ще навреди на всички сфери на икономическа дейност в България и ще бъде особено усетен от домакинствата и работниците в частния сектор не само в България, но и в Европа", се казваше в позицията на протестиращите. Те поискаха оставката на КФН.

Какви други забрани има срещу компанията?

България (КФН): Забрани за трансгранична дейност от 1 юли 2025 г. и 1 октомври 2025 г. заради нарушено пазарно поведение и недостатъчност на техническите резерви;

Полша (KNF): Забрана за предлагане на задължителна застраховка ГО (MTPL) - от 17 април 2025 г. за неопределено време - заради нарушено пазарно поведение;

Румъния (ASF): Забрана за сключване на нови застрахователни договори - от 1 октомври 2025 г. за неопределено време - заради нарушено пазарно поведение.