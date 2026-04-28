С обновена визуална идентичност и ново стратегическо позициониране Пощенска банка посреща своята 35-а годишнина

Уникална рекламна кампания с Григор Димитров представя в ефир от днес новото лице на Postbank

Пощенска банка посреща 35-ата си годишнина с обновена визуална идентичност и стратегическо репозициониране, разгърнато в платформата „Вдъхновени от теб”. От днес в ефир е новата рекламна кампания на Postbank с дългогодишния ѝ бранд амбасадор Григор Димитров, която ще представи пред публиката модерния характер на един от най-обичаните банкови брандове у нас.

Промяната бележи нов етап в развитието на водещата финансова институция в България като естествено продължение на трансформацията, изградена последователно през последните няколко години.

Новата визуална идентичност демонстрира модернизираното лого на банката: изчистено, минималистично и дигитално по усещане. Ключов елемент в него е speech bubble – знак за диалог и свързаност, който отразява стратегическата посока на банката: от финансова институция към персонален партньор на клиента. Бялото в палитрата носи усещане за яснота, лекота и контрол – ценности, които банката поставя в основата на клиентското изживяване.

Името Postbank, изписано на латиница, подчертава мащаба и модерния характер на бранда, като същевременно запазва разпознаваемостта и доверието, градени с десетилетия. Поставянето на човека – клиента, служителя и партньора – в центъра на всяка иновация намира своя най‑ясен израз в новия слоган „Вдъхновени от теб“. Вдъхновението се ражда от личните истории, от малките и големите избори, от надеждите, плановете и смелостта да мечтаем, да опитваме отново и да вървим напред Защото всяка промяна, която днес оформя новия стандарт в банкирането, е движена от вдъхновение, доверие и от стремежа да създаваме по‑добра среда заедно.

Новото позициониране не е само визуална промяна – то е финалният щрих на мащабната дигитална трансформация, реализирана от банката в последните няколко години. Дигитализацията на бранда и новият начин на комуникация с потребителите резултират в изцяло ново мобилно банкиране с висока потребителска оценка, с огромен ръст на новите активни дигитални клиенти, фронт-офис система от ново поколение, нова картова платформа и над 100 внедрени AI решения, трансформиращи обслужването и клиентското изживяване. Успоредно с това банката осигури успешна миграция на системите и плавен преход към новата национална валута.

„Целенасочено и последователно инвестирахме в трансформация, водена от един ключов принцип – реалните нужди на хората. Днес Postbank може уверено да покаже плодовете на тази работа: модернизирани ключови системи, иновативни решения за кредитиране и картови плащания, обновени клонове и иновативни пространства, които съчетават дигитално и физическо клиентско изживяване по начин, непознат досега на българския пазар”, коментират от банката.

В рамките на новото си позициониране Postbank добавя още един ключов акцент - мрежа от ново поколение офиси Postbank NEXT: пространства, интегриращи дигитални технологии, зони за самообслужване и възможности за видео консултации. Моделът „phygital“ съчетава удобството на дигиталното с експертността на физическото присъствие и задава нов стандарт за клиентско изживяване в банковия сектор.

Предстоят нови инвестиционни решения, специализирани продукти за млади клиенти, разширяване на офис мрежата и поредица от иновации, които ще бъдат представяни поетапно през следващите месеци.

Като част от вдъхновената от своите клиенти, партньори и служители трансформация банката организира и още едно уникално преживяване - Postbank Tennis Gala на 12 юни 2026 г. в зала „Арена 8888” в София, когато на корта ще застанат дългогодишният посланик на бранда и най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров и гръцкия фаворит на публиката Стефанос Циципас.

С обновената си идентичност Postbank заявява ясна амбиция да чертае бъдещето на банкирането и да внедрява решения, вдъхновени от нуждите на своите клиенти и партньори, които поставят човека като център на всяка иновация.

Видео за промяната: https://www.youtube.com/watch?v=RoG8vmtfjD4