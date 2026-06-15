Имате още няколко дни свободно пазаруване от Temu и Shein: След това от таксите ще боли

В стремежа си да пребори инвазията на стоки от Китай, Европейският съюз премахва безмитния внос на пратки. Новите правила влизат в сила след дни и ще важат за поръчки на стойност до 150 евро. За тях се въвежда временна такса от 3 евро за артикул.

По този начин ЕС се надява да обезсърчи потребителите да поръчват от евтини азиатски търговци като Temu, Shein и AliExpress.

От юли - по 3 евро на артикул

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Новите митнически разпоредби, насочени към малки пратки с ниска стойност, ще влязат в сила от 1 юли 2026 г. За потребителите това означава, че традиционните предимства за поръчки с ниска стойност стават нещо от миналото.

Досега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън ЕС, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години - от юли 2026 г. до юли 2028 г. Според новите разпоредби, към всяка пратка на стойност до 150 евро ще се добавя допълнителна такса от 3 евро за всяка категория продукти в поръчката, пише полския вестник Gazeta Prawna.

Полските данъчни и митнически власти правят уточнението, че една категория продукти се определя като продукт или група продукти с един и същ митнически код, идентично описание и страна на произход.

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Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големи поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митнически такси.

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Аргументът е, че предишните стимули са били въведени предимно за намаляване на бюрократичната тежест. Сега, благодарение на дигитализацията на митническите системи, обработката на данни за всяка пратка вече не представлява техническо предизвикателство.

Според ЕК приблизително 4,6 милиарда нискобюджетни пратки са влезли в страните от ЕС през 2024 г. Това е почти двойно повече в сравнение с цифрата от предходната година в размер на 2,3 милиарда пратки.

Според проучвания популярността на азиатските платформи е огромна сред европейските потребители. Между есента на 2024 г. и есента на 2025 г. Temu, Shein и AliExpress са генерирали 11,6 милиарда злоти от продажби само в Полша. Това се равнява на приблизително 100 милиона пратки годишно - средно по 3 пратки на човек, предаде БГНЕС. Средната стойност на поръчката е била само 120 злоти, а основните клиенти са били млади хора, живеещи в големите градове.