Пенсионното планиране: от разход към стратегически актив

Зад всяка партида стои човешки живот и бъдеще, а не просто числа

Иван Иванов, Главен изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване:

Г-н Иванов, „Пенсионноосигурителен институт“ вече носи името ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване. Каква е логиката зад тази промяна и какво казва тя на клиентите?

Това беше напълно естествена стъпка за нас в рамките на целенасочено стратегическо развитие, което укрепва позициите на дружеството и повишава стойността на услугите, които предлагаме. Като част от групата на ЛЕВ ИНС ние разширяваме своя потенциал и надграждаме възможностите си за устойчив растеж. В основата на нашето развитие стоят ясни и последователни ценности - високи етични стандарти, открита и честна комуникация с нашите осигурени и непрекъснато развитие на професионалните ни компетенции. Ребрандирането ни позволява да обединим натрупания опит, експертиза и ресурси в рамките на групата и да предложим още по-цялостни, модерни и интегрирани решения за финансовата сигурност на хората и обществото, в които живеем. Вярваме, че доверието се изгражда чрез прозрачност, отговорност и реална стойност за осигурените лица, затова поставяме техните потребности в центъра на всяко наше действие. Променяме начина, по който се представяме, с цел да бъдем по-ясни, по-достъпни и по-адекватни спрямо съвременните изисквания, като същевременно запазваме ангажимента си към качество, експертност и устойчиво партньорство. Важно е да се отбележи, че тази промяна не води до никакви изменения в договорните отношения или правата на нашите клиенти. Тя представлява естествено надграждане, което създава повече възможности, утвърждава по-съвременен облик на компанията и засилва ангажимента ни към сигурността и дългосрочното финансово благосъстояние на хората.

Какво следва и кои са основните цели на компанията в близките години?

Нашият фокус е много ясен - устойчив растеж, но не на всяка цена, а чрез създаване на реална стойност и полза за осигурените лица. В основата на този подход стоят нашите неизменни принципи, които са високи етични стандарти, професионализъм във всяко действие и открита, честна комуникация с ползвателите. В крайна сметка мисията ни остава една: да бъдем дългосрочен партньор, на когото може да се разчита за сигурността през „златните години“. Друг ключов акцент е дигитализацията. Времето на хората е ценно, затова инвестираме в нови дигитални решения и модернизация на нашите онлайн канали, като се стремим да осигурим по-лесен достъп, прозрачност и удобство за клиентите. Приоритет е също развитието на интегрирани решения чрез комбинации между пенсионни и застрахователни продукти, които предоставят по-цялостна защита в различни житейски ситуации. В този процес разчитаме на експертността на нашите екипи и на устойчивото доверие, изграждано чрез последователност, професионализъм и прозрачност.

Как изглежда „стабилното пенсионно осигуряване“ в реалния живот?

Зад този термин стои нещо много човешко и това е думата „спокойствие“. Първо е навременното решение, с което да започнеш да мислиш за бъдещето си, докато си активен. Второ идва постоянството. Редовните вноски, макар и малки, с времето изграждат стабилна основа. Третият елемент е доверието към пенсионния фонд, който ще управлява средствата отговорно и прозрачно. И не на последно място е информираността. Когато човек разбира какво се случва с парите му, той взема по-добри решения и се чувства по-спокоен.

Какво може да направи един човек още днес, за да си гарантира по-спокойни години след пенсия?

Най-важното е да започне. Звучи елементарно, но това е най-трудната стъпка. След това да избере надежден партньор и да следи развитието на своите спестявания. Допълнителното пенсионно осигуряване е мощен инструмент за финансова независимост. Истината е, че това не е просто финансова тема. Това е грижа за самите нас и за хората, които обичаме. Колкото по-рано започнем, толкова по-голяма свобода ще имаме в бъдеще.

Какви са рисковете при неправилно управление на пенсионните спестявания?

Най-големият риск при пенсионните спестявания всъщност не е пазарът, а липсата на ясна стратегия. Често срещан проблем е прекалено консервативният подход в ранните години, който ограничава възможността средствата да нарастват по-значително във времето. От друга страна, поемането на твърде висок риск в по-късен етап може да доведе до нежелани колебания точно преди пенсиониране, когато основната цел е запазването на натрупаното. Сериозен фактор е и липсата на ангажираност, тогава когато хората не следят как се управляват средствата им и не правят информирани избори, често пропускат по-добри възможности. Не на последно място стои изборът на надежден партньор, тъй като пенсионното осигуряване е дългосрочен процес и изисква стабилност, експертиза и доверие. Добрата новина е, че с балансиран подход и информирани решения тези рискове могат да бъдат ефективно управлявани.

Темата за мултифондовете е сред най-коментираните в сектора. Какво реално ще се промени за хората?

Това е ключова реформа. За първи път ще има по-персонализиран подход към спестяванията. Осигурените лица ще могат да бъдат в различни подфондове според възрастта си и склонността си към риск. Младите ще имат възможност за по-динамично инвестиране с по-висок потенциал за доходност. С напредване на възрастта средствата автоматично ще се насочват към по-консервативни инструменти, за да се запази натрупаното. Това прави системата по-гъвкава, по-логична и по-справедлива.

Какви са най-големите предимства на този модел?

Най-важното е, че човекът вече е в центъра. Вместо един универсален подход, ще има управление, съобразено с житейския цикъл. Това позволява по-добро използване на времето като инвестиционен фактор, което е изключително важно при дългосрочните спестявания. Освен това се увеличава прозрачността. Когато хората разбират как се управляват средствата им, те стават по-ангажирани и по-уверени. Това е стъпка към по-модерна пенсионна система.

Често хората възприемат пенсионното осигуряване като разход. Вие го определяте като инвестиция. Защо?

Защото това е инвестиция с ясна цел, а именно сигурно бъдеще. Тя работи дългосрочно, с постоянство и с професионално управление. Времето е най-силният фактор. Дори малки суми, вложени редовно, могат да се превърнат в сериозен капитал. Освен това рискът се управлява от експерти. Това дава баланс между потенциална доходност и спокойствие. Най-важното е, че тази инвестиция има ясно изразена стойност и значение. Тя създава увереност, че след края на активната кариера човек може да запази своя стандарт на живот и да се радва на достойни години.

И накрая, каква е „формулата“ за по-висока доходност от пенсионни спестявания?

Тя е по-проста, отколкото изглежда: рано + редовно + дългосрочно = резултат. Добавете към това разумно управление на риска и възползване от доброволното пенсионно осигуряване. Най-добрите резултати идват, когато човек гледа на това като част от цялостната си финансова стратегия. Пенсионното осигуряване не е тема за утре. То е решение, което започва днес и определя колко свободни ще бъдем утре.

Бизнес визитка

Иван Иванов е Главен изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване. Той има над 20 години опит във финансовия сектор, с фокус върху управлението на инвестиции и пенсионни фондове. Преди да поеме настоящата си позиция, ръководи Дирекция „Инвестиции“ в ПОК ДСК-Родина и заема ключови роли като портфолио мениджър и финансов анализатор. Притежава CFA квалификация и е лицензиран инвестиционен консултант. В работата си следва принципа, че устойчивите резултати се постигат чрез дългосрочно мислене, дисциплина и отговорност към всяко индивидуално финансово решение.

За ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване АД е дружество, специализирано в предоставянето на услуги в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, част от групата на ЛЕВ ИНС. Компанията оперира под настоящото си име от 2026 г., като наследява над 18 години опит, професионална експертиза и доверие, изградени като „Пенсионноосигурителен институт“ АД. Дружеството управлява различни видове пенсионни фондове, предлагайки решения, насочени към дългосрочната финансова сигурност на индивидуални и корпоративни ползватели. Като част от групата на ЛЕВ ИНС, компанията следва стратегия, насочена към интеграция и предлагане на по-цялостни, гъвкави и съобразени с нуждите на осигурените лица решения.