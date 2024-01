SERP Conf. International 2024 води в София лектори от Google, Semrush и Ahrefs

София, 04/01/2024 - Повече от 700 гости от 4 континента се очаква да събере SERP Conf. 2024 - събитие, организирано от Serpact. Превърналата се вече в международна, конференцията е едно от най-разпознаваемите събития за SEO общността в България.

“Събитието вече е два дни. Големият интерес ни мотивира да увеличим с близо 50% предлаганите билети - очакваме над 700 души в Зала 3 на НДК. Мястото, което сме избрали за дом на SERP Conf. International 2024 - Националният дворец на културата е символ на растежа, развитието и големите цели. Вярваме, че е време за следващата стъпка”, коментира Никола Минков, CEO и основател на Serpact, SERP Conf. и SERP Acad., CEO и съосновател на Trackian.

През двата дни на конференцията посетителите ще имат възможност да получат знания и да почерпят от личния опит на топ лектори от водещи компании като Google, Ahrefs, Digital Olympus, Growth Skills и други.

Gary Illyes: Едно от най-разпознаваемите имена, свързани с Google през последните месеци е това на Gary Illyes. Според длъжностната му характеристика той е Google Webmaster Trends Analyst, но по собствените му публикации също така е House Elf and Chief of Sunshine and Happiness в Google. Той е един от най-влиятелните SEO експерти в света, чест основен лектор на конференции като SMX и Pubcon.

Dixon Jones: Той е истински SEO ветеран - работи в челните редици от 1999 г. и в момента е главен изпълнителен директор на InLinks, SEO инструмент, изграден около субекти и семантично търсене. Проектът му Inlinks печели наградата "Технология на годината в областта на търсенето" и се развива като водеща технология за SEO на субекти. Dixon е лектор на много конференции и университети, включително Pubcon, Brighton SEO, SES и SMX

Patrick Stox: Той е продуктов съветник, технически SEO и посланик на Ahrefs, организатор на Raleigh SEO Meetup, най-успешната SEO среща в САЩ, както и на срещата "Beer and SEO". Водещ автор на SEO публикации на Web Almanac 2021 и рецензент за SEO за 2022. Той също така е топ лектор на конференции като SMX, Pubcon, Ungagged, TechSEO Boost и други, ръководи конференцията Raleigh SEO.

Alexandra Tachalova: CEO и основател на Digital Olympus, Александра е едно от най-разпознаваемите имена в SEO индустрията. След като в продължение на няколко години ръководи успешно маркетинг отдела на Semrush за EMEA, стартира собствена компания. Тя има за цел да помага на бизнесите да засилят органичния си трафик чрез работещи link-building стратегии. Digital Olympus си сътрудничат със Serpact по различни проекти.

Събитието ще бъде изцяло на английски, а организаторите обещават, че всеки един от гостите ще си тръгне с нови компетенции, които веднага да приложи в практиката си - по теми като SEO, SEM, контент маркетинг, управление на социални мрежи, е-комерс и AI.

“Една от причините да съм лектор на 18 и 19 април в София е, че разбирам важността и значението на конференцията за развитието на SEO екосистемата, а оттам и на онлайн бизнеса като цяло”, споделя Lavall Chichester, основател и CEO на Growth Skills и лектор на SERP Conf. 2024. “Радвам се, че мога да споделя непосредствения си опит от работата с международни компании като Apple, Seamless AI, MoneyLion, Western Union и други водещи компании в областта на оптимизацията за търсещи машини, дигиталния маркетинг, брандинга и предприемачеството.”

И тази година зад конференцията застават както СУ “Св. Климент Охридски”, Българска Е-комерс Асоциация, БСК и Европейската Е-комерс Асоциация, дигитални партньори в лицето на агенция Xplora, така и локални партньори от Полша, Румъния, Чехия, Турция, Гърция и много други.

„За четвърта поредна година Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) е партньор на SERP Conf. - eталонното събитие за SEO, електронна търговия и дигитален маркетинг: конференция, изложение и нетуъркинг с елитни професионалисти от цял свят. Конференцията е възможност за онлайн бизнеси и предприемачи да издигнат бизнеса си на следващото ниво, както и възможност за изграждане на международни партньорства. Подкрепата на SERP Conf. 2024 от Ecommerce Europe и индустриалните е-комерс партньори в Европа е знак за високата добавена стойност на събитието за индустрията, която реализира 975 млрд. евро през 2023 г., съставляващи 4.68% от БВП на Стария континент“, споделя Жанет Найденова, председател на БЕА.

SERP Conf. 2023 се проведе през октомври 2023 с лектори от 3 континента и гости от 25 държави, сред които Япония, Израел, Канада, Грузия, Китай, Шотландия и.т.н. По данни на организаторите, 31% от посетителите са били от висшия мениджмънт на различни компании или заемащи ръководни позиции.

За повече информация относно SERP Conf. 2024 и ранна регистрация посетете сайта на конференцията: https://serpconf.com

За SERP Conf.:

SERP Conf. e международно събитие за SEO, електронна търговия и дигитален маркетинг: конференция, изложение и нетуъркинг с водещи експерти. SERP Conf. събира SEO и маркетинг общността на едно място, като целта ѝ е да подпомага бизнеса и да споделя най-успешните практики за онлайн развитие.