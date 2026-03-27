Турция се облизва за спътници в Космоса: Ето с кого преговаря?

Турция преговаря за регулаторните и охранителни условия за експлоатацията на сателитни системи в ниска околоземна орбита (LEO) в страната с фирми като SpaceX и Amazon, заяви турският заместник-министър на транспорта и инфраструктурата Омер Фатих Саян пред Анадолската агенция. Саян, говорейки в кулоарите на тридневното изложение SATShow 2026, проведено тази седмица във Вашингтон, заяви, че усилията на Турция в областта на сателитите с ниска околоземна орбита (LEO) са довели до срещи със Starlink на SpaceX и Project Kuiper на Amazon по време на събитието.

„Информирахме фирмите за видовете разпоредби, които трябва да спазват в Турция, и за нашите изисквания за сигурност“, каза той, добавяйки, че те са напълно в състояние да представят пътна карта, ако се съгласят да я спазват.

Саян каза, че водещи турски фирми като Turksat, Turkish Aerospace Industries (TAI), Aselsan и Profen излагат своите продукти на събитието под турския павилион, а фирми като Fergani Space и CTech също участват, за да представят своите местни сателитни екосистеми.

Турция е започнала прехода към 5G

Саян каза, че Турция е започнала прехода към 5G в мобилните комуникации след търг, проведен в края на миналата година, и Анкара е започнала да събира общо 3,5 милиарда долара такси за честоти.

Той каза, че първото събиране на дарения е започнало на 1 януари и че 5G ще бъде официално стартирана в цялата страна на 1 април.

Саян добави, че скоростта на данните ще се увеличи рязко, а латентността ще намалее с 5G, като същевременно ще се увеличи капацитетът на спътниците, което беше ключова тема на събитието и дискусиите, които местните фирми водят в района.