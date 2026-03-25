Великобритания и Турция укрепват отбранителните си връзки: Ето какво се разбраха за Eurofighter Typhoon

Обединеното кралство и Турция подписаха в сряда ново споразумение, обхващащо поддръжката и оперативната подкрепа на изтребителите Eurofighter Typhoon, тъй като отбранителните връзки между двете страни продължават да се укрепват, предаде Анадолската агенция. Сделката беше финализирана в Лондон по време на среща между турския министър на националната отбрана Яшар Гюлер и британския министър на отбраната Джон Хийли.

Споразумението е насочено към техническа и логистична поддръжка на самолетите по проекта Eurofighter Typhoon, се казва в изявление на Министерството на националната отбрана на Турция.

Мислят за следващи стъпки

По време на разговорите си в столицата двамата ръководители на отбраната обсъдиха и по-широко сътрудничество.

Длъжностни лица потвърдиха, че отделен договор, обхващащ закупуването на самолети, оборудване и боеприпаси, свързани с програмата, вече е бил подписан миналия октомври.

Последното споразумение има за цел да осигури дългосрочната поддръжка и оперативната готовност на самолетите.

И двете страни заявиха, че са ангажирани с по-нататъшното укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната през следващите години.

Турската покупка на Eurofighter

Припомняме, че през октомври 2025 г. турският президент Реджеп Тайип Ердоган посрещна германския канцлер Фридрих Мерц в Анкара и двамата обсъдиха възможността за придобиване на изтребители Eurofighter („Юрофайтър") от страна на Турция. Германия, като част от консорциума производител, даде одобрението си, въпреки че първоначално се противопостави на продажбата заради твърдения за турска подкрепа за "Хамас", която е призната за терористична групировка от Европейския съюз.