UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална синергия

Тиват, 23 септември 2025 г. – По време на стратегическо посещение в Черна гора, Волфганг Киндл, член на Управителния съвет на UNIQA Insurance Group AG, потвърди дългосрочния ангажимент на Групата към Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – най-бързо развиващия се застрахователен регион в света. Заедно с Адел Бахтанович, президент на UNIQA за региона на Югоизточна Европа, Киндл подчерта силните резултати на групата, амбициозните цели за растеж и културната трансформация, която стимулира трансграничното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Централна и Източна Европа: Най-бързо развиващият се застрахователен регион в света

„Централна и Източна Европа в момента е най-бързо растящият и най-динамичен застрахователен пазар в света. Икономическият импулс на региона е безпрецедентен – няколко страни от ЦИЕ отчитат растеж на БВП, който е значително над средния за ЕС“, казва Волфганг Киндл.

UNIQA оперира в 14 страни, с исторически силно присъствие в Австрия и 11 пазара от ЦИЕ, включително Черна гора и Сърбия. На всички международни пазари UNIQA обслужва около 160 милиона души. „Застрахователните пазари в Централна и Източна Европа продължават да предлагат значителен потенциал за наваксване – не само в икономическо отношение, но и по отношение на проникването на застраховките. UNIQA вече е сред петте най-големи застрахователи на нашите основни пазари и е в добра позиция да се възползва от динамичното развитие на региона. Макар че се очаква държавите-членки на ЕС в Централна и Източна Европа да отбележат три пъти по-бърз растеж от еврозоната през 2025 г. и два пъти по-бърз през 2026 г., разходите за застраховки на глава от населението остават значително под нивата в Западна Европа. Този процес на конвергенция представлява дългосрочна възможност за печеливш растеж, която ние активно преследваме чрез целенасочено разпространение, силни партньорства и дигитални иновации“, добавя Киндл.

Силни резултати и амбициозни цели за растеж

През първата половина на 2025 г. UNIQA International отчете увеличение на премиите с 10,8% на международните пазари, в сравнение с 4,8% в Австрия. Общият обем на премиите на групата се увеличи с 9,7% до 4,4 млрд. евро, с силен технически резултат и отличен нетен комбиниран коефициент от 90,5%.

„Тази година отбелязваме растеж над средния за пазара на нашите международни пазари. Нашата цел е да поддържаме тази над средната динамика до 2028 г.“, казва Волфганг Киндл. Успешната стратегия на UNIQA за единна марка и силното местно присъствие продължават да бъдат основни двигатели на тази амбиция.

Разбивка по сегменти: UNIQA International по обем на премиите

През първата половина на 2025 г. UNIQA International генерира общ обем на премиите от 1,5 млрд. евро. Разпределението на бизнеса отразява силен фокус върху имущественото и общо застраховане, което съставлява 75 % от премиите, следвано от животозастраховането с 20 % и здравното застраховане с 5 %.

ЦИЕ вече допринася за по-голямата част от клиентите и премиите

Понастоящем около 80 % от клиентите на UNIQA и приблизително 40 % от обема на премиите идват от ЦИЕ. Рентабилността на международния бизнес остава висока и се очаква приносът на дъщерните дружества в ЦИЕ към общия резултат на групата да продължи да нараства. „Гордеем се с нашите резултати в ЦИЕ. Това не е само двигател за растеж за UNIQA, но и регион, в който можем да окажем реално влияние – както в икономически, така и в социален план“, заключава Киндл.

UNIQA SEE: Регион, оформен от сътрудничество и споделено развитие

От март 2022 г. UNIQA работи за обединяването на шест пазара в Югоизточна Европа (SEE) – Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Румъния – в една единна, гъвкава регионална единица. Целта: да се надграждат споделените силни страни и културната близост и да се създадат структури, които позволяват по-бързо вземане на решения и по-ефективни операции.

Изграждане на общност отвъд границите

„Вместо просто да хармонизираме структурите, ние се фокусирахме върху изграждането на общност – такава, която процъфтява благодарение на сътрудничеството и споделената цел“, казва Адел Бахтанович, президент за региона на Югоизточна Европа. „Нашите екипи сътрудничат отвъд границите, езиците и йерархиите. Всеки ден се учим един от друг – и това е това, което ни движи напред.“

Силни цифри, силно въздействие

Днес UNIQA SEE обслужва близо два милиона клиенти, има 2000 служители и генерира над €464милиона евро брутни премии (14,6%на годишна база). UNIQA SEE допринася значително за общия резултат на групата.

Културната трансформация като катализатор

Трансформацията не е само оперативна – тя е и културна. Екипи от различни страни работят заедно по разработването на продукти, ИТ решения и подобряването на обслужването на клиентите. Знанията се споделят открито, а идеите се разработват съвместно, независимо от стажа или местоположението.

Откритостта стимулира гъвкавостта

„Създадохме пространство, в което всеки може да допринесе – независимо дали се намира в София, Белград или Подгорица“, обяснява Бахтанович. „Тази откритост ни помага да реагираме по-бързо на промените и да създаваме решения, които са наистина подходящи за нашите клиенти.“

Разширяване за устойчиво развитие

Това, което прави тази трансформация особено значима, е потенциалът за разширяване. Много от пазарите в ЮИЕ бяха относително малки по размер и структура. Обединявайки силите си, те сега се възползват от споделени платформи, обединена експертиза и координирани стратегии, което им позволява да реализират ефективност и възможности за растеж, които бихa били трудни за постигане поотделно.

Фондация UNIQA SEE FUTURE: Подкрепа за млади таланти и разнообразие

Фондация UNIQA SEE FUTURE, създадена от UNIQA Insurance, подкрепя млади хора и организации в Югоизточна Европа, които се отличават в спорта, културата и устойчивото развитие. Тенис легендата Горан Иванишевич е спортен ментор и посланик на марката, който напътства новоизгряващи спортисти като Луна Вуйович. Фондацията също така се застъпва за равенството между половете в изкуствата: в партньорство с Филмовия фестивал в Сараево и Slano Film Days, тя подкрепя Програмата за подкрепа на жените режисьори, като дава възможност на жените режисьори чрез менторство и финансиране. Освен това, Програмата за менторство за визуални артисти предлага уникална платформа за новоизгряващи таланти от региона, за да се развиват артистично и да придобият международна известност. Чрез тези целенасочени инициативи фондацията стимулира положителни промени и отразява ангажимента на UNIQA към социалната отговорност и развитието на общността.

UNIQA Sustainable Business Solutions: Адаптиране към променящия се климат Тъй като щетите от глобалното затопляне, причинено от човека, продължават да нарастват, необходимостта от адаптиране и устойчивост никога не е била по-голяма. UNIQA Sustainable Business Solutions, дъщерно дружество на UNIQA Group, подкрепя компании в Австрия и Централна и Източна Европа в изграждането на устойчивост и насърчаването на устойчивостта. С екип от над 50 експерти в областта на рисковия инженеринг и устойчивостта, компанията предлага персонализирани оценки на риска, стратегии за предотвратяване на загуби и професионално обучение. Чрез интегриране на иновации, управление на риска и отговорност към околната среда, UNIQA Sustainable Business Solutions дава възможност на клиентите си да идентифицират и намаляват проактивно възникващите рискове – особено тези, свързани с уязвимостта към климатичните промени и оперативната устойчивост – като им помага да се ориентират в все по-сложната рискова среда и да осигурят своето бъдеще.

„Като регион ние не само растем, но и се развиваме – движени от отвореност, сътрудничество и обща визия за бъдещето. Като даваме възможност на следващото поколение и подкрепяме устойчиви решения, ние помагаме за изграждането на устойчиви общности и създаваме реално въздействие в Югоизточна Европа“, казва Адел Бахтанович, президент на UNIQA SEE региона.