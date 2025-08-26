Универсалният паспорт за безпроблемна свързаност от всяка точка на света

Споделянето на снимки и видеоразговорите в роуминг са по-изгодни от всякога

Случвало ли ви се е да тръгнете на екскурзия в чужбина, преглеждайки багажа си десетки пъти, само за да осъзнаете, че сте забравили нещо важно - мобилния интернет за престоя? В наши дни повечето тарифни планове вече включват роуминг за страните в Европейския съюз, но за редица близки и далечни дестинации са необходими допълнителни пакети.

С Yettel това вече не е предизвикателство. На сайта на оператора и в мобилното приложение Yettel ще откриете пет различни пакета, които покриват групи държави в съответните роуминг зони. А разходите са напълно предвидими – всеки от дневните роуминг пакети важащи извън ЕС е на еднаква цена – 5,99 лв./ 3,06 евро, като единствената разлика е в количеството включени мегабайти.

До края на света и обратно

Така независимо дали сте решили да се потопите в историята на Титаник в Белфаст, да усетите атмосферата около залива на Кардиф, да се изгубите из средновековните улички и внушителния замък в Единбург или да погледнете през „Окото на Лондон“, можете да го направите с един-единствен пакет данни - „Великобритания“.

Ако пък хоризонтите ви отвеждат по-далеч, изборът може да бъде още по-вълнуващ. В Египет можете да се върнете назад във вековете, разглеждайки пирамидите в Гиза и да застанете лице в лице с мистичния Сфинкс, а в Австралия - да усетите магията на спектакъл в операта в Сидни или да се разходите по световноизвестния Харбър Бридж.

В Япония изкачването на величествения връх Фуджи е само началото - културата на изгряващото слънце предлага древни храмове, градини с цъфтящи вишни и модерни мегаполиси като Токио. В САЩ емблематичната Статуя на свободата в Ню Йорк и оживеният Таймс Скуеър са само част от безкрайните възможности, а в Бразилия статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро ще ви остави без дъх, особено ако я видите на фона на залеза над залива Гуанабара.

За всички тези приключения подходящ е пакет „World“, който важи за избрани дестинации по света, като Yettel предлага гъвкави варианти според времето на престой и нуждите от данни на всеки пътешественик.

Контрол и предвидимост на разходите

Най-голямото удобство е, че потреблението на мобилен интернет може да се следи директно в приложението Yettel. След изчерпване на включените мегабайти, мобилните данни спират автоматично – до изтичане на валидността на пакета или до закупуване на нов. Така разходите остават под пълен контрол, а неприятни изненади просто няма.

Томбола с награди

До 31 август клиентите на Yettel могат да участват в специална томбола с награда - един от 5 ваучера за пътешествие на стойност 5000 лв. За участие е достатъчно към 31 август 2025 г. да бъдат активни и четирите дневни роуминг пакета за зоните извън ЕС. Не е нужно реално пътуване - само активация.

Всички пакети могат да се включат едновременно от приложението Yettel - през меню „Актуално“ и банера „Спечели мечтана екскурзия с роуминг пакети“. Дори да бъдат активирани на територията на България, таксуване няма да има, тъй като пакетите се задействат едва при влизане в съответната роуминг зона.

Така с Yettel светът е по-близо от всякога - и всеки момент от пътуването може да бъде споделен в реално време, независимо къде се намирате.