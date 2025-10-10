Великобритания обмисля по-строги правила за Google

Британският орган за защита на конкуренцията определи днес Google като "стратегическа компания на пазара" за онлайн търсене поради господстващата позиция на неговата търсачка, предаде БТА. По-този начин конкурентният орган си проправя пътя за по-строги регулации върху дейността на компанията.

Тази формулировка "не налага никакви незабавни изисквания", но "позволява на британския конкурентен орган да обмисли целенасочени и пропорционални мерки, които да гарантират реална конкуренция."

Британският конкурентен орган планира да проведе консултации "по-късно през годината", за да определи мерките, които биха могли да бъдат приложени, например показване на екран за избор на търсачка, правила, гарантиращи справедливо подреждане на резултатите или още по-голяма прозрачност и контрол за издателите, които създават или разпространяват съдържание (като новинарски сайтове или блогове).

Още: Google разширява значително услугите с изкуствен интелект

Решението е в рамките на нова цифрова регулация, която влезе в сила на 1 януари тази година и се базира на принципите, заложени в Европейския акт за цифровите пазари, който трябва да се спазва в ЕС от няколко технологични гиганта и има за цел да сложи край на злоупотребата с господстващата им позиция.

Според британския регулатор около 90 на сто от търсенията във Великобритания се извършват чрез "Гугъл" и над 200 000 британски компании рекламират в него.

"НАТО за новини": Медиите по цял свят се обединяват срещу Google и AI