Великобритания обмисля по-строги правила за Google

10 октомври 2025, 17:04 часа 238 прочитания 0 коментара
Британският орган за защита на конкуренцията определи днес Google като "стратегическа компания на пазара" за онлайн търсене поради господстващата позиция на неговата търсачка, предаде БТА. По-този начин конкурентният орган си проправя пътя за по-строги регулации върху дейността на компанията.

Тази формулировка "не налага никакви незабавни изисквания", но "позволява на британския конкурентен орган да обмисли целенасочени и пропорционални мерки, които да гарантират реална конкуренция."

Британският конкурентен орган планира да проведе консултации "по-късно през годината", за да определи мерките, които биха могли да бъдат приложени, например показване на екран за избор на търсачка, правила, гарантиращи справедливо подреждане на резултатите или още по-голяма прозрачност и контрол за издателите, които създават или разпространяват съдържание (като новинарски сайтове или блогове).

Решението е в рамките на нова цифрова регулация, която влезе в сила на 1 януари тази година и се базира на принципите, заложени в Европейския акт за цифровите пазари, който трябва да се спазва в ЕС от няколко технологични гиганта и има за цел да сложи край на злоупотребата с господстващата им позиция.

Според британския регулатор около 90 на сто от търсенията във Великобритания се извършват чрез "Гугъл" и над 200 000 британски компании рекламират в него.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
