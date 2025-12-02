Нови обвинения: Акционер в "ДаллБогг" видя "кампания" на КФН срещу застрахователя

Тихомир Т. Каменов - нов акционер в застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и здраве", който е студент по право и икономика в Universität St. Gallen и Harvard University, отправи остри критики към Комисията за финансов надзор (КФН), намеквайки за заговор срещу компанията. Той се обърна с писмо към зам.-председателя на КФН Деница Величкова с думите, че е "въвлечена в административен произвол, който, по мое убеждение, се координира от председателя г-н (Васил) Големански, зам.-председателя г-н (Пламен) Данаилов и служители под тяхно ръководство".

"Тези действия създават впечатление пред политическите институции и обществото в България, че кампанията срещу застрахователя се осъществява по настояване или под ръководството на EIOPA (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване). Познавам и съм разговарял лично с председателката на EIOPA, г-жа Петра Хилкема, и съм убеден, че тя нито е давала указания, нито има правомощия да се намесва в дейността на други национални органи като Търговския регистър към Министерството на правосъдието, Българската фондова борса или Централния депозитар", пише Каменов.

Скандалът между "ДаллБог: Живот и здраве" и КФН

Припомняме, че през октомври Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз. От регулатора добавяха, че срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН уточняваше, че забраната не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

На 1 юли тази година на дружеството беше наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки. Действието на мярката беше за три месеца.

Въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, констатираха от КФН през октомври.

От регулатора посочваха, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки - Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Припомниха и забрани за дейност от Румъния и Полша.

Никога досега КФН не е прилагала "толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател", коментираха тогава за Actualno.com от "ДаллБогг: Живот и здраве".

Платформата на EIOPA за "ДаллБогг" е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието ѝ относно "ДаллБогг", остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател", подчертаваха от дружеството.

Блокиране на акционерни права?

Сега Тихомир Т. Каменов пише до комисията, че с предприетите от нея действия на практика "се блокира" упражняването на акционерните му права.

"Определен е изключително кратък срок за възражения (1 ден) срещу наказателната процедура спрямо застрахователя, без аз, като пряко засегнато лице, да бъда надлежно адресиран или призован в установителен съдебен процес, който твърдите, че водите срещу Търговския регистър. Правопораждащите факти са налице: решение на общото събрание на акционерите, внесен капитал и вписване в Търговския регистър. В този контекст блокирането от страна на КФН на отразяването в Централния депозитар, което има единствено правно-технически характер, представлява недопустима намеса във вече възникнали и надлежно регистрирани мои акционерни права", посочва той.

"Убеден съм, че авторитетният и независим български съд ще се произнесе компетентно по тези въпроси, както и че при необходимост европейското и международното правораздаване ще защити правото на собственост на инвеститора.

Като национален надзорен орган, КФН следва да съдейства за финансовата стабилност и развитието на застрахователния сектор. Настоящата кампания за възпрепятстване на по-нататъшната капитализация на застрахователя и за неговото организирано увреждане предизвиква сериозни въпроси относно качеството на инвестиционната среда в страната", пише още Каменов.

Той настоява "КФН внимателно да преосмисли своите действия". Каменов твърди, че трябва да се "преустанови тази организирана кампания, която уврежда тежко обществения интерес, интересите на българските и чуждестранните инвеститори и засяга непоправимо репутацията на България".