Търси се американска инвестиция за най-важния обект на "Лукойл": Китай също се ослушва

Министерството на петрола на Ирак е поканило американски компании да участват в търг за закупуване на мажоритарен дял в едно от най-големите нефтени находища в света „Западна Курна 2“, което се експлоатира от руския петролен гигант „Лукойл“ от години. Министерството на петрола обяви, че е предприело „всички необходими мерки“, за да покани „директно и ексклузивно“ няколко големи американски петролни компании да подадат оферти за придобиване на дял в нефтеното находище „Западна Курна 2“, пише хърватската медия "Индекс".

Победителят в търга ще замени "Лукойл" като управител, заяви служител на иракското министерство пред AFP. „Прехвърлянето на управлението на находището „Западна Курна 2“ на американска компания би било от полза и за двете страни, би укрепило стабилността на световния пазар и би запазило иракското производство на петрол“, добавиха от министерството.

Припомняме, че в най-голямото нефтено находище в света наскоро беше обявен и форсмажро.

Първи интерес

Базираната в САЩ Exxon Mobil е сигнализирала на иракското министерство, че е заинтересована от покупката, съобщиха пет иракски официални източника пред "Ройтерс". Американският гигант не пожела да коментира информацията, а "Лукойл" не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

След въвеждането на американски санкции през октомври, Лукойл реши да продаде чуждестранни активи, включително дял в иракско нефтено находище. Иракското министерство на петрола не възнамерява да го купува, защото „Западна Курна 2“ е твърде голям проект, който иракските държавни компании не биха могли да управляват, според иракски специалисти.

По този начин оттеглянето на "Лукойл" отваря възможност за западни компании, като американската ExxonMobil, британската BP и френската TotalEnergies, да увеличат операциите си в Ирак, съобщава порталът Oil&Gas.

Междувременно неназовани източници заявиха, че американският инвестиционен фонд Carlyle също е заинтересован от закупуването на всички активи.

Китай също се ослушва

Китайски компании, които вече оперират широко в Ирак, също са сериозни кандидати, според портала Oil&Gas, като се посочва поименно PetroChina, отбелязвайки, че в момента тя експлоатира находището "Западна Курна" 1. Миналата седмица Ройтерс съобщи, че Багдад разглежда трима потенциални купувачи - една китайска и две западни компании.

Интерес и от ОАЕ

Интересът към закупуване на активите на Лукойл „в пакет" беше потвърден миналия месец от конгломерата International Holding Company (IHC) от Обединените арабски емирства.