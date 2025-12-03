От еротика към нефт: Бивш собственик на PornHub с апетити към "Лукойл"

Бивш собственик на PornHub се интересува от чуждестранните активи на "Лукойл". Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайер, бивш собственик на MindGeek (компанията майка на порнографския уебсайт PornHub), е подал заявление до Министерството на финансите на САЩ за разрешение да закупи някои от чуждестранните активи на "Лукойл", съобщи Reuters.

Отлична инвестиция

"Очевидно е, че Lukoil International GmbH е отлична инвестиция и всеки би се радвал да има възможността да притежава тези активи", каза Бергмайер пред Reuters, добавяйки, че "не коментира потенциални сделки". Той също така отказа да уточни от кои конкретни активи на Лукойл се интересува или дали е провел разговори с представители на компанията.

Санкции

През октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу "Роснефт", "Лукойл" и 34 от техните дъщерни дружества. От "Лукойл" съобщиха, че швейцарският търговец Gunvor е предложил да купи активите му, но седмица по-късно компанията е оттеглила офертата поради отказа на Министерството на финансите на САЩ да издаде лиценз, припомня телеграм-каналът ASTRA.

