Война на дронове: Една от двете най-големи руски рафинерии спря частично работа (ВИДЕО)

Една от двете най-големи руски петролни рафинерии - тази в Кириши (КИНЕФ), частично е спряла работа. Причината - "визита" от украински дронове, която стана факт през изминалите почивни дни. Атаката с безпилотни летателни апарати е нанесла достатъчно щети, за да спрат нормалната работа на нефтопреработвателния завод, съобщава Reuters.

Според източници на новинарската агенция, една от инсталациите в завода е поразена и е понесла щети от пожара, избухнал след атаката с дронове. Заради това работата ѝ е спряна - а през тази инсталация минава 40% от общия капацитет на преработка на суров петрол. Това означава около 20 млн. метрични тона нефт или 400 000 барела на ден.

Съгласно информацията на Reuters, поправките и осигуряването на необходимата поддръжка ще отнемат около месец. А за да се компенсира извадената от строя инсталация, другите в рафинерията ще увеличат обема на работата си с до 20%. Това означава, че КИНЕФ ще работи на 75% от възможното.

През 2024 година рафинерията е преработила 17,5 милиона тона петрол през 2024 г., което представлява 6,6% от общия обем на рафиниране на петрол в Русия. Произведени от завода са 2 милиона тона бензин, 7,1 милиона тона дизел, 6,1 милиона тона мазут и 600 000 тона битум.

