Войната в Украйна:

Украйна съсипа тръбопроводи в две руски петролни рафинерии, намиращи се на 3 км една от друга (ВИДЕО)

15 септември 2025, 15:12 часа 471 прочитания 0 коментара
Украйна съсипа тръбопроводи в две руски петролни рафинерии, намиращи се на 3 км една от друга (ВИДЕО)

Украински дронове повредиха съоръжения в две рафинерии на "Башнефт" в Уфа - столицата на Република Башкирия, която е съставна част от Руската федерация. Става въпрос за последствията от ударите на 13 септември, когато имаше атака по "Башнефт-Новойл" и в "Башнефт-УНПЗ" (нефтопреработвателния завод в Уфа) - припомнете си тук: Санкт Петербург и областта отново под атака: Украйна подпали един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО).

Щетите

Източници на руския опозиционен Telegram канал ASTRA в Министерството на извънредните ситуации съобщават, че в първия случай безпилотен летателен апарат се е разбил в съоръжението AVT-1, повредил е газопровод и колектор и е предизвикал пожар.

Още: Китай обяви как ще действа, ако НАТО послуша Тръмп и наложи мита заради руския петрол

Друг дрон е паднал на територията на нефтопреработвателния завод, ударил е инсталацията AVT-6 и е повредил два тръбопровода с вода и азот.

Заводите се намират на 3 км разстояние един от друг. От "Башнефт-УНПЗ" са били евакуирани 70 души, а други 284 са били настанени в специални укрепления. Няма жертви.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Зеленски: Най-ефективните санкции са пожарите в руските нефтопреработвателни заводи, терминали и депа (ВИДЕО)

Заводите са част от "Башнефт", която от 2016 г. принадлежи на "Роснефт". Те преработват нефт и произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и нефтохимикали. 

Украинското разузнаване потвърди вчера атаката срещу рафинерията „Башнефт-Новойл“. Източници твърдяха, че мощни експлозии, последвани от масивен пожар, са повредили ключова инфраструктура. Ръководителят на Република Башкирия също потвърди удара.

Още: Ударите срещу руски рафинерии доведоха до обрат при цената на петрола

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия петролна рафинерия Башнефт Уфа война Украйна руски петрол руска рафинерия атака с дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес