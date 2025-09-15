Украйна съсипа тръбопроводи в две руски петролни рафинерии, намиращи се на 3 км една от друга (ВИДЕО)

Украински дронове повредиха съоръжения в две рафинерии на "Башнефт" в Уфа - столицата на Република Башкирия, която е съставна част от Руската федерация. Става въпрос за последствията от ударите на 13 септември, когато имаше атака по "Башнефт-Новойл" и в "Башнефт-УНПЗ" (нефтопреработвателния завод в Уфа) - припомнете си тук: Санкт Петербург и областта отново под атака: Украйна подпали един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО).

Щетите

Източници на руския опозиционен Telegram канал ASTRA в Министерството на извънредните ситуации съобщават, че в първия случай безпилотен летателен апарат се е разбил в съоръжението AVT-1, повредил е газопровод и колектор и е предизвикал пожар.

Друг дрон е паднал на територията на нефтопреработвателния завод, ударил е инсталацията AVT-6 и е повредил два тръбопровода с вода и азот.

Ukraine’s intelligence agency has confirmed the strike on the Bashneft-Novoil refinery in Ufa. Sources say powerful explosions followed by a massive fire damaged key infrastructure, including a vacuum distillation unit. pic.twitter.com/hvPQx95Udd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2025

Заводите се намират на 3 км разстояние един от друг. От "Башнефт-УНПЗ" са били евакуирани 70 души, а други 284 са били настанени в специални укрепления. Няма жертви.

Заводите са част от "Башнефт", която от 2016 г. принадлежи на "Роснефт". Те преработват нефт и произвеждат бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и нефтохимикали.

Украинското разузнаване потвърди вчера атаката срещу рафинерията „Башнефт-Новойл“. Източници твърдяха, че мощни експлозии, последвани от масивен пожар, са повредили ключова инфраструктура. Ръководителят на Република Башкирия също потвърди удара.

