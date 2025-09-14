Санкт Петербург и областта отново под атака: Украйна подпали един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха нефтопреработвателния завод в Кириши (КИНЕФ), югоизточно от Санкт Петербург (Ленинградска област) през нощта на 13 срещу 14 септември. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че три безпилотни летателни апарата са били свалени в близост до града, но отломките им са предизвикали пожар на територията на предприятието. Според него огънят е бил бързо потушен. Няма жертви. В 6:17 ч. сутринта в Telegram канала му се появи съобщение, че вече няма активна тревога за въздушни нападения.

Нефтопреработвателният завод в Кириши се счита за един от най-големите в Русия - в топ 10 е, и има капацитет да преработва около 20 милиона тона нефт годишно.

Има първоначални данни, че е поразено устройство за първична дестилация в обекта.

И преди заводът е бил атакуван от Украйна

През пролетта на 2025 г. украински безпилотни летателни апарати вече се опитаха да атакуват завода, ключов за руската икономика, а оттам и за военната машина на диктатора Владимир Путин. Тогава Дрозденко съобщи, че един дрон е бил унищожен при подхода си към съоръжението, а друг - над територията на самата рафинерия. Външната структура на един от резервоарите беше повредена от падащи отломки. Нямаше жертви.

През март 2024 г. също имаше нападение срещу обекта. "Безпилотен летателен апарат от типа самолет беше свален от оръжията на мобилната група в район Кириши, докато се приближаваше към завода КИНЕФ. Производството функционира в нормален режим. Няма жертви или щети. Последствията на мястото на катастрофата са локализирани и отстранени", написа тогава губернаторът.

Вагони дерайлираха в областта, мерки на летището в Санкт Петербург

На летище "Пулково" в Санкт Петербург тази сутрин бяха въведени временни ограничения за излитане и кацане на самолети, съобщи Росавиация.

Три празни товарни вагона междувременно са дерайлирали в Ленинградска област на участъка Строганово-Мшинская. Разследващите проверяват версията за саботаж, добави Дрозденко. В момента на мястото на инцидента работят сапьори, написа той около 5:30 ч. сутринта. "Електрическите влакове по участъка Сиверская-Луга са отменени. Възможни са закъснения в движението на товарни и пътнически влакове на дълги разстояния", добави губернаторът.

Според Руските железници два аварийни спасителни влака от Санкт Петербург са изпратени на мястото на инцидента в Лужкия район.

Според актуализираната информация е дерайлирал дизелов локомотив с 15 празни цистерни. Няма жертви.

Железопътният трафик е блокиран в две посоки. Движението на 10 крайградски електрически влака е забавено, гласи последващо съобщение в канала на Дрозденко.

Удар с дрон в завод и в Пермския край

Заводът на АД „Метафракс Кемикълс“ в Пермския край е бил ударен от дрон. Предполага се, че е бил поразен новият цех за производство на карбамид, пуснат в експлоатация през 2023 г.

Вчера вечерта губернаторът Дмитрий Махонин написа в канала си, че "вражески дрон току-що е влетял в едно от промишлените предприятия в Губаха. Няма жертви. Предприятието работи нормално. Аварийните служби работят на място. Няма заплаха за безопасността на жителите. Молим ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на официални източници на информация. Ситуацията е под контрол".

Русия свали 80 дрона през нощта

Руското министерство на отбраната съобщи тази сутрин, че силите за противовъздушна отбрана са "унищожили и прехванали" 80 украински дрона през нощта.

От тях 30 са били свалени над територията на Брянска област, 15 - над анексирания Крим, 12 - над Смоленска област, 10 - над Калужка област, 5 - над Новгородска област, 3 - над водите на Азовско море, 2 - над територията на Ленинградска област (информацията тук се разминава с тази на губернатора), 1 - над Орловска област, 1 - над Рязанска област, 1 - над Ростовска област.

Припомняме, че преди няколко дни Санкт Петербург и Ленинградска област като цяло отново попаднаха под украинско въздушно нападение: Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО).