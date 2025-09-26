Volkswagen спира свои заводи за електромобили в Германия

Водещият европейски автомобилен производител Volkswagen ограничава производствените обеми и въвежда временни спирания на дейността си в два от своите заводи за електрически превозни средства в Германия, съобщи Блумбърг. Миналата седмица компанията ревизира прогнозите си за печалбата надолу, като вече очаква годишната оперативна печалба да бъде с около 5,1 млрд. евро (6 милиарда долара) по-ниска спрямо първоначалните си очаквания.

Заводите

Заводът на компанията в източногерманския град Цвикау ще преустанови производството за една седмица, считано от 6 октомври, заради слабото търсене на модела Q4 e-tron на своята марка Audi, посочва Блумбърг, позовавайки се на говорител на компанията.

Още: Електрическото бъдеще на VW – милиони коли на ток и хиляди безработни

Заводът на автомобилния производител в град Емден, провинция Долна Саксония, също е намалил работните часове на служителите си и се очаква да спре производствените линии за няколко дни.

Дъщерното дружество на Volkswagen - Porsche обяви, че няколко модела електрически превозни средства ще излязат на пазара по-късно от предварително обявеното. Като причини за това бяха изтъкнати по-слабото търсене, нарастващата конкуренция от Китай и увеличените мита за внос в САЩ.

По-рано тази седмица автомобилният гигант Stellantis също обяви, че временно затваря няколко от европейските си заводи, включително този в германския град Айзенах, също заради слабото търсене на европейския пазар,

Още: Фолксваген ще съкрати 35 000 работници в Германия до 2030 г.

Целта е "да се адаптира темпото на производство към трудния европейски пазар, като същевременно се управляват запасите по възможно най-ефективния начин преди края на годината", обяви автомобилната група.