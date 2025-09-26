Войната в Украйна:

Volkswagen спира свои заводи за електромобили в Германия

26 септември 2025, 16:22 часа 322 прочитания 0 коментара
Volkswagen спира свои заводи за електромобили в Германия

Водещият европейски автомобилен производител Volkswagen ограничава производствените обеми и въвежда временни спирания на дейността си в два от своите заводи за електрически превозни средства в Германия, съобщи Блумбърг. Миналата седмица компанията ревизира прогнозите си за печалбата надолу, като вече очаква годишната оперативна печалба да бъде с около 5,1 млрд. евро (6 милиарда долара) по-ниска спрямо първоначалните си очаквания.

Заводите

Заводът на компанията в източногерманския град Цвикау ще преустанови производството за една седмица, считано от 6 октомври, заради слабото търсене на модела Q4 e-tron на своята марка Audi, посочва Блумбърг, позовавайки се на говорител на компанията.

Още: Електрическото бъдеще на VW – милиони коли на ток и хиляди безработни

Заводът на автомобилния производител в град Емден, провинция Долна Саксония, също е намалил работните часове на служителите си и се очаква да спре производствените линии за няколко дни.

Дъщерното дружество на Volkswagen - Porsche обяви, че няколко модела електрически превозни средства ще излязат на пазара по-късно от предварително обявеното. Като причини за това бяха изтъкнати по-слабото търсене, нарастващата конкуренция от Китай и увеличените мита за внос в САЩ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано тази седмица автомобилният гигант Stellantis също обяви, че временно затваря няколко от европейските си заводи, включително този в германския град Айзенах, също заради слабото търсене на европейския пазар,

Още: Фолксваген ще съкрати 35 000 работници в Германия до 2030 г.

Целта е "да се адаптира темпото на производство към трудния европейски пазар, като същевременно се управляват запасите по възможно най-ефективния начин преди края на годината", обяви автомобилната група.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Volkswagen Германия заводи автомобилни производители електрически автомобили
Още от Компании
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес