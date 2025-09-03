Войната в Украйна:

Вучич предлага на руснаците атомна електроцентрала в Сърбия

03 септември 2025, 16:57 часа 303 прочитания 0 коментара
Президентът на Сърбия Александър Вучич в разговор с руския диктатор Владимир Путин призова руските компании да участват активно в инфраструктурни проекти в Сърбия, като по-специално открои „Росатом“ и Руските железници като желани партньори, пише хърватската "Индекс", позовавайки се на материеал на Nova.rs.

„Трябва да кажа на всички руски компании, които искат да участват в инфраструктурни проекти в Сърбия - те са добре дошли, включително Руските железници, "Росатом", разбира се, и много други“, каза Вучич по време на среща с Путин в Пекин.

Това изявление идва в момент, когато отношенията между двете страни се изострят допълнително, особено в областта на енергетиката и транспорта, а възможността руснаците да построят атомни електроцентрали в Сърбия се споменава все по-често.

Припомняме, че сътрудничеството между Сърбия и Русия в областта на ядрената енергетика вече беше обявявано няколко пъти през 2025 г.

Както беше съобщено във вестник „Известия“ на 14 май, Мария Деурич, директор на представителството на държавната корпорация „Росатом“ в Сърбия, заяви на Форума за енергиен преход на Западните Балкани в Белград, че „Росатом“ е готов да предложи на Сърбия пълен набор от решения - от малки атомни електроцентрали, базирани на реактори RITM-200, до големи енергоблокове поколение 3+. ОЩЕ: Процесът започна: Пускат в експлоатация първи блок на АЕЦ "Аккую"

Деница Китанова
