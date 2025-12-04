ЕК започва разследване срещу Meta заради изкуствен интелект

Европейската комисия (ЕК) планира да започне ново антитръстово разследване срещу американската технологична компания Meta Platforms заради въвеждането на функции с изкуствен интелект в приложението си за съобщения WhatsApp, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на в. "Файненшъл таймс“. Тези действия отразяват нарастващия контрол върху начина, по който големите технологични компании използват генеративен изкуствен интелект в широко използвани от потребителите платформи.

Разследването

ЕК се готви да започне разследване за начина, по който американската компания е интегрирала своята система за изкуствен интелект в услугата за обмен на съобщения по-рано тази година, позовавайки се на двама официални представители, допълва „Файненшъл таймс“.

Чатботът и виртуален асистент с изкуствен интелект на Meta е вграден в интерфейса на платформата за съобщения от март 2025 г. в европейските пазари.

Технологичната компания и Европейската комисия не отговориха веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Очаква се ЕК да обяви разследването през следващите дни, въпреки че сроковете може да се променят. „Файненшъл таймс“ посочва, че разследването ще бъде водено по традиционните антитръстови правила, а не по Закона за цифровите пазари – ключовото законодателство на ЕС, което в момента се използва за проверки на облачните услуги на Amazon и Microsoft за потенциални ограничения.

