Заради ремонт: Столичният квартал "Дружба 2" без парно и топла вода до края на годината

„Топлофикация София“ съобщи, че поради стартиране на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба 2“ – във втора, трета, четвърта и пета част, топлоподаването към абонатите в района временно ще бъде прекъснато.

Ремонтът ще продължи 90 дни, в периода от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г. Причината за необходимостта от ремонта са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на мрежата, която е над 35 години. През последния отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

От дружеството уверяват, че е създадена организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци. „Уверяваме Ви, че ще положим максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното. За актуална информация относно хода на ремонтните дейности, може да се информирате на тел. 0700 11 111 всеки делничен ден от 08:00 часа до 19:00 часа, както и да следите в сайта на дружеството www.toplo.bg. „Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и благодари за разбирането и съдействието“, съобщават от „Топлофикация София“.