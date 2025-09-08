ВАС отмени формулата за изчисление на сметките за парно: Какво следва

Върховният административен съд отмени окончателно формулата за изчисление на сметките ни за парно. Темата коментира адвокат Незрет Бабучев в „Твоят ден” по NOVA NEWS. „Това е победа, защото отменяйки тази методика, съдът дава задължителни указания на административния орган. Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да направи нова методика. А тя има формули, които трябва да се прецизират”, посочи той.

Още: Стана ясно колко от домакинствата в София ще доплащат за парно

Решението на ВАС е много добро

Още: Министър: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз", софиянци може да останат без парно (ВИДЕО)

Бабучев каза, че решението на ВАС е много добро, но оттук нататък трябва да се предприемат действия от страна на министъра на енергетиката, който да свика екип, за да бъда изготвена нова формула. И допълни, че съдът не е постановил срок, за който трябва да бъде направено това. По негови думи, за да се минимизират разходите за сградна инсталация, трябва да се стремим към по-доброто ѝ изолиране.

На 48% от домакинствата в София, които заплащат сметките си на база на прогнозно потребление, ще им бъдат възстановени суми от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци, а 52% от тях, ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезон, съобщиха от "Топлофикация-София". Делът на клиентите, на които трябва да бъдат възстановени суми е по-висок спрямо миналия отоплителен сезон, информират от дружеството, когато е бил 38%. Съответно намалява и процентът на клиентите, които имат да доплащат – 52%, при 62% година по-рано.

Още: "Топлофикация София" обяви колко ще връща на софиянци след изравнителните сметки