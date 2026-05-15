Грях е да си добронамерен към България: Партията на Мицкоски е свикнала с езика на омразата

Един обикновен спор за концерт на Дейвид Гета се превърна в обвинения на управляващата партия на Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ към македонската опозиция в лицето на Венко Филипче от СДСМ. След като СДСМ поиска отговори колко струва цялото събитие, като се знае, че само хонорарът на Дейвид Гета възлиза на поне един милион евро, предаде македонската медия "Инфомакс".

Концертът е организиран по повод 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Северна Македония.

„Разбираме, че Дейвид Гета не харесва Филипче, който беше предпочетен от Харис Джинович, но разликата между Давид Гета до стадиона, представен за уебсайта на гражданите, и Харис Джинови до почетното парти на Филипче и Заев в Дубай, платено с откраднати пари от гражданите, е очевидна и огромна, реагират на ВМРО-ДПМНЕ.

Грях е да си добронамерен към България

В реакцията се добавя, че е "срамно, че СДСМ също е против празнуването на независимостта на Северна Македония, тъй като те очевидно чакат празнуването на Деня на независимостта на България".

Напоследък се забелязва и че СДСМ, която се държи нормално към българите и българската държава, са наричани българофили, като изразът се използва като някакъв вид обида или обвинение към опозиционната партия.

Даже лидерът на партията беше наречен от властта в Скопие - пионка на Радев.

Изглежда в югозападната ни съседка е норма да се използва реч на омразата към българите и те да бъдат наричани татари и фашистки окупатори. Но това е нещо, което се възпитава от най-ранна детска възраст, тъй като съществува в македонските учебници. ОЩЕ: Българофили и промакедонци: Нов спор между Мицкоски и СДСМ