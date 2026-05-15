Преди явно са били неконкретни: Македонското правителство предприема конкретни стъпки за възстановяване на диалога с България

В последното си участие в предаването „Нощно студио“ по 4TV, говорителят на правителството Мария Митева разкри, че Македония вече предприема конкретни стъпки за деблокиране на диалога с България, предаде 4news.mk.. От думите й изглежда, че за две години управление - правителството на Хриситян Мицкоски не е предприемало конкретни стъпки за възстановяване на диалога с България.

Митева потвърди, че правителството е готово за разговори, но при ясни условия, които включват защита на държавните интереси.

„Диалогът е необходим, но не означава автоматично съгласие по всички въпроси. Нашият министър на външните работи вече отправи официална покана до министъра на външните работи на България. Очаквам поканата да бъде приета, да отворим въпросите и да намерим решение, което ще бъде в посока защита на македонската национална идентичност – това е нашето първо и най-важно задължение“, подчерта Митева.

Може ли Скопие да загуби средства?

Едновременно с това Митева обвини опозицията в страната си, че съзнателно възпрепятства реформите, които са от решаващо значение за европейските фондове.

На въпрос дали има опасност страната да загуби планираните финансови средства от ЕС поради политически пречки, Митева изрази голям оптимизъм.

„Опозицията „от дъното на сърцето си" иска Македония да се провали. Виждате как гласуват в Парламента против Закона за съдебния съвет, който е част от програмата за реформи. Те напуснаха работната група по Изборния закон, търсейки алиби за предстоящото поражение. Това работи директно срещу интересите на македонските граждани", каза тя, но не обясни защо правителството не предприема стъпки за вписване на българите в македонската конституция, с което именно трябва да започне европейския път на Северна Македония, което е изискване не на България, на ЕС.