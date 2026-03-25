Проби от астероид може да разгадаят мистерията с произхода на живота на Земята

Учените са на крачка от разгадаване на мистерията с произхода на живота на Земята. Проби от астероида Рюгу съдържат всичко необходимо за изграждане на ДНК, което би могло да доближи учените до разгадаването на мистерията за произхода на живота.

Далечният астероид, който може да разгадае мистерията с произхода на живота на Земята

Всички основни съставки, необходими за създаването на ДНК и РНК – молекулите, които са в основата на живота на Земята, бяха официално открити в скални проби, събрани от астероида Рюгу в дълбокия космос. Резултатите от това проучване, публикувано в престижното списание Nature Astronomy, са представени от Phys.org.

Астероидите, прелитащи през нашата слънчева система, предлагат на учените рядка възможност да изучават ранната история на Вселената. През 2014 г. японският космически кораб Hayabusa2 предприе пътуване от 3,2 милиарда километра, за да кацне на Рюгу, астероид с ширина приблизително 900 метра.

Мисията пожъна огромен успех - сондата събра две скални проби с общо тегло 5,4 грама и ги върна безопасно на Земята през 2020 г. Проучвания от миналата година вече бяха разкрили наличието на урацил, една от четирите азотни бази, изграждащи РНК, в тези проби. Сега японски екип от изследователи демонстрира, че скалата съдържа абсолютно всички нуклеобази както за ДНК, така и за РНК - урацил, аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Водещият автор на изследването, биохимикът Тошики Кога от Японската агенция за морски науки и технологии (JAMSTEC), предупреждава да не се правят прибързани заключения. Той отбелязва, че откритието не означава непременно, че животът, какъвто го познаваме, някога е съществувал на Рюгу.

„В същото време, наличието на нуклеинови киселини показва, че примитивните астероиди биха могли да произвеждат и съхраняват молекули, важни за химията, свързана с произхода на живота“, обяснява ученият.

Астробиологът Сесар Менор Салван от университета в Алкала, Испания, също подчерта, че произходът на живота не е задължително да се е случил във вакуума на космоса. Тези данни обаче, заедно с резултатите от миналогодишното американско проучване на астероида Бену, дават на учените ясна представа какви органични материали са способни да се образуват в предбиотични условия навсякъде във Вселената.

Освен самите нуклеобази, японският екип откри друг важен детайл: ясна корелация между съотношението на тези „градивни елементи“ и концентрацията на амоняк, друг химикал, критичен за биологичните процеси.

Тошики Кога отбелязва, че нито един от известните в момента механизми на образуване не предполага подобна връзка. Това може да показва неизвестен досега път за образуване на нуклеобази в материали от ранната Слънчева система. Експертите вече наричат ​​това откритие уникално, тъй като то има огромни последици за разбирането как е възникнал животът на нашата планета.

