Yettel представя OPPO Find X9 Ultra 5G – смартфонът, който иска да замени фотоапарата

● Моделът разполага с 50MP ултраширокоъгълна камера и автентични Hasselblad цветове за професионални кадри

● Смартфонът залага още на 7050 mAh батерия, 144Hz 2K LTPO дисплей и мощен чипсет Snapdragon 8 Gen 5 Elite Edition за бърза и плавна работа

Yettel стартира продажбите на OPPO Find X9 Ultra 5G – най-новия премиум модел на компанията, който поставя сериозен акцент върху мобилната фотография, AI функционалностите и производителността от най-висок клас. Смартфонът вече е наличен при оператора в конфигурация с 512 GB памет и в комплект със 100W зарядно устройство, което поддържа възможностите за ултрабързо зареждане на модела. OPPO Find X9 Ultra 5G се предлага в Yettel на цена от 1099,99 евро / 2151,39 лв. в брой или на лизинг срещу 52,99 евро / 103,64 лв. на месец в комбинация с план Total Unlimited MAX. Месечната такса за мобилния план е 38,85 евро / 75.99 лв през първите 12 месеца, като офертата комбинира достъп до 5G свързаност, премиум услуги и възможност за покупка на един от най-интересните камерафони на пазара в момента, отличаващ се с 10х оптично увеличение на камерата.

OPPO Find X9 Ultra 5G е модел, който още от първия поглед показва, че камерата е в центъра на цялото изживяване. Смартфонът е разработен в партньорство с Hasselblad и използва система от няколко висок клас сензора, насочени към потребители, които снимат активно и искат повече контрол върху кадрите си. Най-силният акцент в камера системата е 50MP телеобективът с 10х оптично увеличение за детайлни кадри от голямо разстояние без компромис в качеството. До него застават основна 200MP камера с голям SONY LYTIA-901 сензор, 200MP супер портретна камера и 50MP ултраширокоъгълна камера. Фотографското изживяване се допълва от Hasselblad обработка на цветовете, създадена да предава по-реалистични тонове, по-впечатляващи нощни кадри и по-естествен боке ефект, вдъхновен от класическите фотоапарати на марката.

Смартфонът разполага с 6,82-инчов LTPO AMOLED дисплей с 2K резолюция и адаптивна честота на опресняване от 1 до 144Hz. Панелът поддържа Dolby Vision и ProXDR технологии, а максималната яркост достига 3600 нита, което трябва да гарантира добра видимост дори при силна слънчева светлина. OPPO интегрира и 3840Hz PWM димиране и AI функции за защита на очите, насочени към по-комфортна употреба при дълго гледане на съдържание, игри или работа.

Под капака Find X9 Ultra 5G използва Snapdragon 8 Gen 5 Elite Edition в комбинация с Trinity Engine – конфигурация, насочена към максимална производителност при тежки приложения, AI обработка, мобилен гейминг и мултитаскинг. Смартфонът интегрира и различни AI функционалности за организация на съдържание, интелигентна обработка на снимки, превод и персонализирани асистиращи инструменти в интерфейса.

Едно от големите предимства е и батерията с капацитет 7050 mAh, която поставя модела сред устройствата с най-големи батерии във високия клас. Поддържа се 100W SUPERVOOC кабелно зареждане и 50W безжично зареждане, като целта е е смартфонът да издържа по-дълго време при интензивно снимане, видео обработка и ежедневна употреба без постоянно търсене на зарядно устройство.

При дизайна OPPO залага на визия, вдъхновена от класическите фотоапарати. Големият кръгъл модул на камерата, текстурираният гръб и цветовете Tundra Umber и Canyon Orange създават усещане за премиум устройство с ясно изразен фотографски характер. Цялостната концепция на Find X9 Ultra 5G е насочена към потребители, които искат смартфонът им да бъде не просто средство за комуникация, а основен инструмент за създаване на съдържание.

Клиентите, които изберат OPPO Find X9 Ultra 5G от Yettel, ще могат да се възползват и от предимствата на платформата „Смартфон Вселена“. Тя обединява допълнителни услуги и грижа за устройството след покупката, включително 3-годишна гаранция без допълнително заплащане, достъп до сертифициран Yettel сервиз и възможност за застраховка „Смартфон протект“, покриваща различни инциденти и повреди. Част от екосистемата са още услугата „Смартфон диагностика“ за проверка на техническото състояние на устройството, гъвкави лизингови възможности, богато портфолио от аксесоари и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която потребителите могат да върнат старо устройство и да получат отстъпка при покупка на нов смартфон.