Кабинетът "Радев":

Шефът на БФБокс за Европейското в София: Това е най-важното събитие – ще се справим блестящо!

15 май 2026, 15:53 часа 593 прочитания 0 коментара

Четири месеца. Точно толкова остава до началото на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. От 15 до 26 септември София ще стане арена на звездни битки, които ще определят най-добрите от най-добрите на Стария континент. Мястото? „Асикс Арена" в столицата ни. Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински сподели как върви подготовката на историческото събитие. Историческо, тъй като това е първото Европейско първенство за мъже и жени под шапката на World boxing. Което го прави още по-значимо и отговорно за България.

Красимир Инински даде интервю пред Wolrd Boxing

Г-н Инински, с намаляването на дните до Европейското първенство, нараства ли пропорционално и вълнението по организацията му?

- Категорично. Ние и за миг не сме спирали да работим. Подготвяме от рано нещата, договаряме се с различни фирми – осветление, озвучаване, абсолютно всичко. Имаме стратегия, направили сме план и имаме визия и работим в тази посока. Това са чисто организационни неща, огромен обем от работа, който се върши всеки ден. Вдигнали сме доста високо летвата.

Всяка година Купа „Странджа" е определяна от всички наши гости като мини световно първенство. Това успокоява ли ви, че ще се справите и с организацията на европейското?

- Вижте, това е Европейско първенство. Ние имаме ноу хау как да се справим организационно с всичко, но това е много престижно и отговорно събитие. При нас обаче винаги има стремеж да се развиваме и да правим нещата по-добре, откакто сме ги вършили преди. Надграждането е нещо, което е много важно, затова не се задоволяваме с оценките, които сме получавали през годините. Искаме да покажем най-доброто на което сме способни през септември. Това е най-важното събитие за Европа тази година и всички ще очакват от нас максимума.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Рами Киуан Красимир Инински

България и преди е била домакин на европейски първенства, но никога едновременно на мъже и жени. Това правили задачата още по-трудна?

- Не бих казал, но може би още по-предизвикателна и интересна. Ние обичаме това, което правим и вярвам, че ще се справим блестящо.

Има ли предварителни заявки към момента?

- Започнаха да идват. Виждаме едно подмладяване в някои състави, което е напълно нормално, с оглед на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година. Отборите залагат на следващите звезди, бъдещи медалисти и шампиони. Това Европейско първенство ще бъде безценно за всеки един участник, който се стреми да бъде част от форума след две години. Затова е и толкова значимо. Поставяме началото на един път, който ще завърши в ЛА. Трябва да сме внимателни, да сме в крак с тенденциите и да се реализираме по най-добрия начин.

Наскоро настъпи промяна в управлението на Министерството на младежта и спорта. Това отразява ли се по някакъв начин на вашата организация?

- Не, категорично. Всяка една власт е длъжна да подкрепя и да помага за развитието на българския спорт. Особено когато говорим и за един от най-успешните за страната ни – бокса. Все пак сме домакини на Европейско първенство за мъже и жени. Това е едно от най-значимите събития за страната ни през тази година и всички искаме да покажем най-доброто от себе си.

Радослав Росенов Красимир Инински

Четири месеца преди шампионата, имате ли притеснения?

- Никакви. Знаем какво правим, знаем как да го направим и ще се справим. Притеснение – не, но вълнение – категорично. Това е част от работата ни. Ако няма тръпка и вълнение, значи не правиш нещата с любов. Тръпката, вълнението, желанието – това са важни компоненти. Ако ги няма, няма да е истинско. Тук е момента да призова хората да заповядат в „Асикс Арена" от 15 до 26 септември и да подкрепят нашите момчета и момичета. Разполагаме със страхотни отбори, много голям потенциал и талант. Ще имаме нужда и от всеки един човек по трибуните, за да могат тези мъже и жени да усетят домакинското рамо и да дадат дори повече от това, което могат, за да стигнат до върха. Вярвам, че ще го направят и заедно ще успеем.

ОЩЕ: През 2025-та българският бокс затвърди позициите си в света, но 2026-та ще бъде черешката на тортата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Красимир Инински бокс Европейско първенство по бокс
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес