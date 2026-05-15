Венци Стефанов за Васил Терзиев: Вятър го вее на бял кон! Държавата трябва да помогне на Славия!

Босът на футболния Славия - Венцеслав Стефанов, се обърна директно към държавата да помогне на "белите" за построяването на нов стадион. Той коментира за кмета на София Васил Терзиев, че "вятър го вее на бял кон", заради което апелира държавата да помогне за стадиона на Славия, както го е направила за стадионите на Ботев и Локомотив в Пловдив. Според него държавата е "мащеха" към Славия и други отбори, като смята, че на столичните Локомотив и Септември също трябва да се помогне.

Докога държавата ще е майка за едни, а мащеха за други, пита Стефанов

"Не апелирам, а казвам, че бихме били щастливи, ако държавата направи разчет и помогне за стадиона на Славия, както го направи за стадионите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив), за Варна също се отпуснаха милиони. Не искам парите да се дават на нас, а да се използват директно за стадиона. Докога държавата ще е като мащеха за едни?! За 30 години не сме получили лев и двайсет. Нищо, нула. Не казвам да се помогне само на Славия. Заслужават и Локомотив (София), и Септември (София)", заяви Стефанов пред Sportal.bg.

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев

"Обръщам се към държавата, а не към кмета, защото него вятър го вее на бял кон. Колко футболни центрове загинаха или вегетират - Благоевград, Бургас, Сливен, Велико Търново, Плевен. Свалям шапка на собственика на ЦСКА, г-н Папазки, който има големи възможности и прави стадион, който ще остане за града и поколенията. Новият собственик на Левски, г-н Бостанджиев, го познавам като сериозен финансист. Убеден съм, че той не идва в Левски просто ей така, а иска да направи нещо сериозно", заяви шефът на най-стария столичен клуб", добави още той.

