14 май 2026, 12:31 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
Левски - ЦСКА: Кога и къде да гледаме последното Вечно дерби за сезона

Отборите на Левски и ЦСКА излизат тази седмица един срещу друг в последното Вечно дерби за сезон 2025/26. "Сините", които вече станаха шампиони на България за 27-и път в историята си, ще опитат да завършат кампанията с нова победа над вечния враг. "Червените" пък също ще са жадни за успех, но и ще имат едно наум за предстоящия финал за Купата на България идната седмица.

Програма в Първа лига: Левски - ЦСКА | Дата | Час | Телевизия

Левски завърши наравно с Лудогорец в Разград в последния си мач, докато ЦСКА завърши наравно с ЦСКА 1948. Така битката за сребърните медали остава отворена, като Лудогорец е с 64 точки, докато ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 63 пункта. Дербито между Левски и ЦСКА на стадион "Васил Левски" е от предпоследния 35-и кръг, а в последните си мачове "сини" гостуват на ЦСКА 1948, а "червени" гостуват на Лудогорец.

ЦСКА - Левски

В кой ден и от колко часа ще се играе Вечното дерби

ЦСКА и Левски вече се срещнаха три пъти през сезона. В първия мач, който се изигра през първия полусезон, ЦСКА спечели с 1:0. През пролетта пък двата тима завършиха 1:1 в редовния сезон, както и 3:1 за Левски в плейофите. Последният четвърти двубой между двата тима за сезона ще се състои на 16 май (събота) от 16:00 часа.

Коя телевизия ще излъчи Левски - ЦСКА

Мачът между Левски и ЦСКА ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще дава мача, е Diema Sport. Ако нямате възможност да гледате на живо срещата, то можете да проследите двубоя в спортната секция на Actualno.com, както и на сайта Sportlive.bg.

Стефан Йорданов Редактор
