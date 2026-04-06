"Артемис II" успя: Никога досега хора не са се отдалечавали на такова разстояние от Земята (ВИДЕО)

Астронавтите от мисията "Артемис II" на НАСА поставиха нов рекорд за най-голямото разстояние, на което хора са се отдалечавали от Земята, а именно 406 773 километра. Те подобриха предишния рекорд от 248 655 мили (400 171 км), поставен от екипажа на Apollo 13 през 1970 г. В емоционален момент екипажът казва на центъра за управление на мисията, че би искал да нарече кратер на Луната на името на покойната съпруга на командира Рийд Уайзман – Карол, пише BBC. 10-дневното пътуване до Луната и обратно е първият път от повече от половин век, в който хора напускат орбитата на Земята.

Астронавтите няма да кацнат на повърхността на Луната, но космическият кораб Orion ще обиколи цялата Луна и ще се върне обратно. По повод подобряването на рекорда на Apollo 13, един от астронавтите от "Артемис" каза: „Ние надминаваме най-голямото разстояние, на което хора някога са се отдалечавали от планетата Земя. Правим това в чест на изключителните усилия и постижения на нашите предшественици в човешките космически изследвания".

Още: Астронавтите от Артемида II откриха нещо неочаквано на Луната още с пристигането си

„Ще продължим нашето пътуване още по-далеч в космоса, преди Майката Земя да успее да ни върне обратно към всичко, което ни е скъпо" - Той отправи предизвикателство към това поколение и следващото „да се уверят, че този рекорд няма да остане дълго време ненадминат".

Още: Исторически момент: "Артемида II" се готви за прелитане около Луната (ВИДЕО)