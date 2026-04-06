10 начина да отпушим Ормузкия проток

Войната с Иран блокира около една пета от световния петрол, много литри тор и газ и цените скочиха като след въвеждане на еврото в кауфлана на народа. Ситуацията изисква решения, които да звучат достатъчно уверено, смело и вдъхновяващо.

Ето как:

1. Преименуване на друг, по-спокоен воден път - например една Дарданела - на „Ормузки проток“, за да се запази непрекъснатостта на доставките на ниво терминология. Може да преименуваме оригиналния Ормузки проток на Ормузка тапа, за да кажем, че то от там така и така не се минава.

2. Въвеждане на „английска сол“ в геополитически мащаб, с цел ускорено освобождаване на натрупаното напрежение, независимо през коя част на международната система ще премине.

3. Осигуряване на специален коридор с кортежа на Делян Пеевски, който никога не е бил в задръстване в София, която е доста по-блокирана от някакъв си 30-километров пролив.

4. Прилагане на индустриално прахче за отпушване на канализация, което да бъде представено като „химическа деескалация“ с бърз ефект и неясни странични последствия. Може първо да се пробва с оцет и сода да се види, че с природните глупости не става и си трябва мистър мускул гел водопроводчик.

5. Командироване на българската държавна администрация за разминиране, използвайки натрупания опит от Minesweeper и способността да се избягват рискове чрез минимално движение. Има риск да въведат много дълга обедна почивка, но поне формално ще заработи.

6. Създаване на мобилно приложение, което показва къде е безопасно да се мине. То може да не работи добре, но хората са по-спокойни, ако има приложение.

7. Удълбочаване на дъното и изливане на варненски фекални води. Тогава животът ще се завърне и даже красив фитопланктон ще нацъфти.

8. Дипломатическо предупреждение към Иран, че при липса на деескалация ще бъде изпратен Иво Аръков за културна програма с неограничена продължителност. Като този барда в селото на Астерикс и Обеликс - Галиче.

9. Пускане на кораби, които само да питат нещо. Не е човешко да спреш такива кораби, особено ако са стари.

10. Да почнем да провеждаме мачове от българското първенство в протока. Както знаем, нивото на родния футбол не е трогващо и хора по трибуните няма. Това отблъсква навалицата и ще стане спокойно за корабите да си корабоплават.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес