Италианските власти разкриха опасна схема към България: Петимата наши сънародници са в центъра на разследването

06 април 2026, 20:42 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Италианските власти разкриха опасна схема към България: Петимата наши сънародници са в центъра на разследването

Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас. Италианска компания е подавала грешна информация при класифицирането на отпадъци, предназначени за България и Гърция, за да се пестят разходи и да реализира по-големи печалби. Според италианския разследващ журналист Серджо Назаро страната ни в момента е гореща точка в трафика на боклук, предава БНТ.

Според италианските власти от 2020 г. компания е транспортирала към Източна Европа специални отпадъци, необработени по съответния ред. Това е ставало с одобрението на химици от лаборатории, превозвачи и още хора по веригата. Отпадъците са представяни като „смесени пластмаси“, докато в действителност балите са съдържали други материали.

„Незаконният трафик на отпадъци изглежда като нещо, на което никой не обръща внимание. Защо? Защото е мръсно и мирише лошо. Второ - всичко е свързано с пари и документи", обяснява за БНТ Серджо Назаро, италиански журналист от Център за изследване на екопрестъпленията.

Според разследващия журналист, мафията разполага с контактна мрежа и маршрути, изградени върху корупционни схеми на много нива. Целта е боклукът да се извози към Африка и Азия, а България и Гърция са само транзитни зони. Така, ако например един тон боклук се преработва по утвърдените еко стандарти за около 2000 евро, то трафикантите вършат мръсната работа за 500 евро.

„Когато отиде в Азия, да кажем, че там по някакъв начин боклукът ще бъде рециклиран, или поне част от него. Докато в Африка, за съжаление, просто ще бъде изхвърен някъде. Хората трябва да са наясно с този вид трафик. Защото това не е просто престъпна група, която прави нещо нередно. Те ще унищожат околната среда," уточнява Назаро.

Италианските антимафиоти разследват 19 души – сред тях са заместник кмета на Бриндизи и петима българи. „България се превърна в гореща точка на транзита. Защо? Защото няма толкова много контрол и проверки. Готвейки се за интервюта с вас вчера разговорях с директора на голям публичен консорциум за пластмаси – Клаудия Салвестри. Тя пътува много в България. Тя ми каза – когато отидох да проверя къде отиват нашите пластмаси, шофьорът, който беше българин, каза, ако трябва да изхвърлите отпадъците си, ние имаме всички маршрути в Италия. Само кажи, ще ви дам контакти“, обясни той.

Подобни престъпни мрежи се доказват трудно в съда, а мафията проучва административните пропуски и слабостите в контрола, разказва журналистът. „Онзи ден бях с приятелите си, които работят в полицията, и спряха камион. Това, което могат да направят в момента, е просто да проверят документи. Ако имате огромен камион пълен със смесени отпадъци? Как ще проверите какво има вътре? А тази система може да се използва и за контрабанда на оръжия и наркотици. Цялата мафия е включена, Ндрангета, Камора. Това е огромен бизнес за всички. Казвам ви това, България наистина е под светлините на прожекторите", обясни още той.

Каква е била ролята на задържаните българи все още не е ясно. Осем души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за незаконен трафик на отпадъци, предава още БНТ.

Елин Димитров
Елин Димитров, Отговорен редактор
