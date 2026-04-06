"Не обичам да се лъже": Румен Радев при покана за дебат от ПП-ДБ. А той лъже ли за ПП-ДБ заради охраната на Пеевски и Борисов? (ВИДЕО)

"Не обичам да се лъже, не обичам да се клевети. Сега, някои ваши колеги от друга политическа сила знаете какви слухове за ДС разпространяват, в което няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя". Така експрезидентът Румен Радев отговори на покана за лидерски дебат от Ивайло Мирчев, един от съпредседателите на "Да, България" - ОЩЕ: Мирчев притисна Радев за дебат, той повтаря клишета за лъжи (ВИДЕО)

Въпросът обаче е дали Румен Радев винаги казва истината. Само преди 2 дни в популярната сатирична Facebook страница "Капутин" се появи видеозапис, на който Радев говори за ръководителя на ДАНС, смяната му и за охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Как обаче става смяна на ръководителя на ДАНС? По закон и той преминал след вето на Радев, докато беше президент, трябва решение на парламента. А какво се чува в записа, качен от "Капутин", чуйте:

И исторически спомен - как точно беше променен законът, кой държи властта да смени ръководителя на ДАНС и какво направи според законовите си правомощия сегашният служебен кабинет, воден от Андрей Гюров, за да бъде отстранен де факто сегашния ръководител на ДАНС Деньо Денев - ОЩЕ: