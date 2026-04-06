Когато иранците не чуват взривяващи се бомби, се натъжават. Нека го наричаме военна операция

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Квалификацията за тези думи всеки средно и дори малко разумен човек с милиграм емпатия може сам да я направи - ОЩЕ: Питат Тръмп какво става с обикновените иранци, той се сваля на водещата (ВИДЕО)
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
When the Iranian people don’t hear bombs, they get upset; they want to hear bombs. pic.twitter.com/X1RqWk23eq
А оценката как на Тръмп му беше припомнено, че умишлени бомбардировки по цивилна инфраструктура са военно престъпление съгласно съответната Женевска конвенция също е крайно нелицеприятна - но и, за съжаление, просто констатация. Тръмп директно нападна напомнящия и задаващ въпрос от името на The New York Times репортер:
Reporter: Deliberate attacks on civilian infrastructure are against the Geneva Conventions.— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
Trump: Who are you with?
Reporter: NYT.
Trump: You are failing. pic.twitter.com/XRMn7shQq9
Доста познато президентът на САЩ заяви и, че "хората" не обичали той да нарича случващото се в Иран "война" - затова "да го наричаме военна операция". Руският диктатор Владимир Путин нарича подпалената от него война в Украйна, която продължава пета година, "специална военна операция". А според Тръмп американците, които не подкрепят войната му, са глупави, защото тази война била, за да няма Иран ядрено оръжие:
Trump on Iran War:— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
People don’t like me calling it a war.
Let’s call it a military operation. pic.twitter.com/E0OvGPVJjD
Reporter: What do you say to Americans who are not a fan of the war?— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
Trump: They are foolish. pic.twitter.com/uwz0KJUdXs
И още - според Тръмп управляващите в Иран са животни - отговорът му на въпрос как би определил бомбардировки по мостове и електроцентрали:
Reporter: How would it not be a war crime to strike Iran’s bridges and power plants?— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
Trump: They’re animals. pic.twitter.com/rWrj7oeTNx
Trump:— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
They have killed 45,000 protesters; we don’t do that. pic.twitter.com/wyrUB45mHY
Според Тръмп, военно престъпление е Иран да има ядрено оръжие:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
War crime is allowing Iran to have a nuclear weapon. pic.twitter.com/UC0KUXI452