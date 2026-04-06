Войната в Украйна:

Когато иранците не чуват взривяващи се бомби, се натъжават. Нека го наричаме военна операция

06 април 2026, 21:29 часа
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Квалификацията за тези думи всеки средно и дори малко разумен човек с милиграм емпатия може сам да я направи - ОЩЕ: Питат Тръмп какво става с обикновените иранци, той се сваля на водещата (ВИДЕО)

А оценката как на Тръмп му беше припомнено, че умишлени бомбардировки по цивилна инфраструктура са военно престъпление съгласно съответната Женевска конвенция също е крайно нелицеприятна - но и, за съжаление, просто констатация. Тръмп директно нападна напомнящия и задаващ въпрос от името на The New York Times репортер:

Доста познато президентът на САЩ заяви и, че "хората" не обичали той да нарича случващото се в Иран "война" - затова "да го наричаме военна операция". Руският диктатор Владимир Путин нарича подпалената от него война в Украйна, която продължава пета година, "специална военна операция". А според Тръмп американците, които не подкрепят войната му, са глупави, защото тази война била, за да няма Иран ядрено оръжие:

И още - според Тръмп управляващите в Иран са животни - отговорът му на въпрос как би определил бомбардировки по мостове и електроцентрали:

Според Тръмп, военно престъпление е Иран да има ядрено оръжие:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
