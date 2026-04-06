Защо стомахът ни "мрази", когато се храним прави: Мнението на гастроентеролозите

Заети сте. Някъде по пътя столът изчезна от храненията. Закуска над мивката, обяд на плота. Понякога все още можете да чуете родителите си да ви упрекват, че е "по-добре" да сте седнали, докато ядете. Но наистина ли е така? Лошо ли е да се яде в изправено положение? Що се отнася до навиците за добро храносмилане, експертите казват, че целта е да се работи с, а не срещу гравитацията. Независимо дали седите, или стоите изправени, добра насока е просто да се уверите, че се храните правилно. Най-голямото "не" е да се храните легнали или да легнете веднага след хранене.

"Наистина често срещан начин да се предизвикат симптоми на киселини е да се яде и след това веднага да се легне", казва д-р Каролин Нюбери, гастроентеролог и доцент по медицина в Медицинския колеж Уейл Корнел, пред "Popular Science". "Тъй като стомашната киселина се отделя и смила храната и я смесва в стомаха ви, тя може да се върне обратно, ако не използвате гравитацията, за да ѝ помогнете да се спусне правилно."

Обикновено отнема около два часа или повече, за да се придвижи храната от стомаха до червата, поради което храненето непосредствено преди лягане не се препоръчва. Като се има предвид тежестта, храненето в изправено положение може да не е толкова различно от храненето в седнало положение. Експертите казват, че основният недостатък на храненето в изправено положение е главно, че хората са склонни да го правят, защото бързат, и точно там се крие проблемът.

Проблемът с храненето набързо

Ако страдате от лошо храносмилане и промените в диетата не помагат, експертите предлагат да прегледате темпото на хранене. Храненето набързо може да причини подуване на корема, разстроен стомах и преяждане. Неволното поглъщане на излишен въздух и недостатъчното дъвчене, докато поглъщате обяда си, може да бъде тежко за червата.

Храносмилателната ни система работи най-добре, когато сме в спокойно състояние. Нюбери казва, че хората трябва да отделят време, докато се хранят. Тя насърчава приемането на по-малки хапки и да се уверят, че адъвкват напълно. "Процесът на храносмилане започва в устата", казва тя, "дори със слюнчените ензими, които разграждат някои от макронутриентите ви."

Удължаването на почивките също може да ви помогне да разберете от колко храна всъщност се нуждаете. "Искате да се храните с темпо, с което можете да усетите, когато сте сити", казва Нюбери. Хормоните на ситост се задействат с малко закъснение. Отнема около 20 минути от момента, в който започнете да се храните, за да започне мозъкът ви да ви изпраща сигнали "Хей, почти съм сит". Когато се храните бавно, му давате шанс да предаде това съобщение, което ви помага да избегнете преяждането.

Ако обаче трябва да се храните бързо, Нюбери препоръчва да се ядат по-малки, по-чести, богати на протеини хранения с размер на лека закуска. Но дори и самото бързо обядване може да означава, че трябва да станете много рязко, да промените позицията си или да хукнете да правите нещо. Резките промени в позицията по време на или веднага след хранене също не са добри. "Ако ядете обилно и след това станете много бързо, може да се почувствате замаяни", казва Нюбери.

Кръвообращението е важно за стомаха и пренасочването му към други мускули може да затрудни доброто храносмилане. Всички сме чували правилото да не плуваме веднага след хранене. Но това важи и за други енергични дейности. Лека разходка малко след хранене е добре и дори е полезна за вас, но трябва да изчакате 30 минути след лека закуска и два часа след обилно хранене, за да се включите в интензивни упражнения. Просто казано, телата ни са програмирани да храносмилат, докато са в състояние на спокойствие.

"Почивка и храносмилане" е парасимпатиково", казва Нюбери, визирайки мрежата от нерви в тялото, отговорна за периодите на спокойствие. "Това е обратното на адреналина. Това е различен вид хормон, който се освобождава и позволява на тялото ви да се отпусне. Кръвният поток може да стигне до червата ви и вие можете да смилате и метаболизирате храната си.", казва още тя, цитирана от "Popular Science".