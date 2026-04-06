06 април 2026, 21:07 часа
Снимка: iStock/Guliver
Тежка катастрофа край добричкото село Хитово, има загинал

Тежка катастрофа на пътя Силистра – Добрич в района на село Хитово. Сигналът за катастрофата е подаден в 17:12 часа.

Кола навлиза в насрещното движение и се блъска челно в насрещно движещ се тежкотоварен автомобил. В лекия автомобил пътуват 5 жени. Вследствие на инцидента на място загива една от жените. Други три са транспортирани в МБАЛ - Добрич, една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани.

Водачът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в автомобила, са граждани на Израел.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров, Отговорен редактор
Силистра катастрофа пътен инцидент
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес