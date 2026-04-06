Най-важните новини за деня: 6 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 април 2026 г.

ВЛАСТТА ОТЧЕТЕ 10 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ НА МВР ЗА ИЗБОРИТЕ И ТО С ПО-МАЛКО РЕСУРС (ВИДЕО)

Към 6 април са получени 1042 сигнала за изборни нарушения. За същия период за предишните избори имаме 179 сигнала през 2024 г. Това стана ясно от думите на зам.-вътрешния министър Иван Анчев на редовния брифинг на Координационния център за вота на 19 април. По думите му ефективността е подобрена в пъти: "Когато някой обвинява МВР в прекалено активни действия, нека се вземе предвид, че тези показатели са постигнати с далеч по-малко ресурс и резултатите видимо са по-големи", каза Анчев.

ЦИК СЕ ЗАКАНИ ДА НЯМА НАРУШЕНИЯ НА ИЗБОРИТЕ: ЩЕ НАЛАГАТ СУРОВИ ГЛОБИ

"Много се надявам на тези избори, дори и да има оспорване на резултата, да не се допускат нарушенията, на които всички бяхме свидетели", каза в "Защо?" по bTV председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова. "Ключовото място са секционните избирателни комисии. Този път ЦИК е доста категорична и безкомпромисна по отношение на много въпроси, свързани с тяхната работа", заяви Нейкова. Още: Важните моменти, за които да внимаваме при вота с машина на 19 април (СНИМКИ и ВИДЕО)

В КОЯ СЕКЦИЯ МОЖЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ И ЗАЩО АКО СМЕ НА ЕКСКУРЗИЯ В МЕЛНИК E ПО-ДОБРЕ ДА ГЛАСУВАМЕ В ГЪРЦИЯ? (СНИМКИ И ВИДЕО)

В началото на страстната седмица Actualno.com продължава да ви разказва всичко най-важно за предсрочните парламентарни избори на 19 април, които ще излъчат състава на 52-ото Народно събрание.

ДЕЧЕВ ЗА ПРОКУРОР РУСИНОВА: НЕ ОТРИЧА ФАКТИТЕ. ВЗЕМА 5000 ЕВРО ЗАПЛАТА - НЕКА СЕ ДЪРЖИ СЕРИОЗНО

"Не мисля, че тя отрича фактите, които съм споменал. Кое му е непроверено във фактите? Може да предадете на прокурор Емилия Русинова, че е крайно време да се държи сериозно с българските граждани, благодарение на които тя официално всеки месец взема заплата над 5000 евро". Това заяви вътрешният министър Емил Дечев след края на оперативното национално заседание на всички областни дирекции на МВР от Южна България и целия ръководен състав на районни управления и директорите на главните дирекции.

КОРУМПИРАНИТЕ МАГИСТРАТИ - ВЪН! КАК АЛБАНИЯ НАПРАВИ ТОВА, ЗА КОЕТО БЪЛГАРИЯ САМО МЕЧТАЕ

Брокери на влияние като Петьо Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, отменена от Конституционния съд съдебна реформа, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, изпълняващ функциите "вечен" главен прокурор, данни за съвместно пътуване на висш прокурор с главния герой от "Осемте джуджета" и още редица примери, водещи до загуба на пълно обществено доверие - в България съдебната система сякаш генерира доста повече скандали, отколкото правосъдие. Често за пример в изкореняването на корупцията и зависимостите в съдебната власт се дава Румъния, но истински впечатляващ пример можем да открием и през една държава на запад от нас.

"AI ЩЕ СЕ СПРАВИ ПО-ДОБРЕ, ПРОБЛЕМЪТ Е В ПИЛОТИТЕ": ИКОНОМИСТ С КРИТИКА КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Проблемът е много сериозен и той се задълбочава. Имаме рекорден дефицит за първите три месеца на годината. При положение че имаме удължителен бюджет, не би трябвало да харчим повече. Това мнение изрази икономистът Михаил Кръстев в ефира на Нова телевизия.

ПО-СКЪПО АГНЕШКО И ЯЙЦА ЗА ВЕЛИКДЕН: БРАНШЪТ АЛАРМИРА, ЧЕ УМИРА

Цената на агнешкото месо за Великден не може да бъде повече от 14-15 евро за килограм, но все пак е малко по-висока в сравнение с предишните години. Цени за агнешко месо от 16-17 евро нагоре няма да бъдат адекватни за празниците, заяви пред БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Още: "Гърците ни настъпват по пазарите": Спор в бранша за ваксинацията на овцете

СЦЕНАРИИТЕ ЗА ИРАН – КЪДЕ ЩЕ УДАРИ ТРЪМП: ГОВОРИ ИВО ИВАНОВ (ВИДЕО)

Очертават се няколко сценария за Иран след ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изтича във вторник. Кой е възможно най-лошият сценарий и къде би ударил Тръмп? Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Иво Иванов. Според него най-лошата развръзка ще бъде, ако САЩ ударят АЕЦ “Бушер“ в Иран: “Принципът е, че трябва да сме готови за няколко вида сценарии. Оптимистичният сценарий е това, което мисля, че Пакистан прави в последния момент аварийно. Дал е предложение за мирен план на Техеран и Вашингтон. Но засега от Вашингтон няма отговор, докато Техеран категорично отхвърля. Доколкото разбрахме, в основата на този план стои временно примирие, при което да се отвори Ормузкия пролив и през това време да се преговаря за окончателен мир.

АМЕРИКАНСКИ ПОЛИТИЦИ: ТРЪМП Е ОПАСЕН ЛУД, ТРЯБВА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА 25-ТА ПОПРАВКА

Американски политици поискаха да се провери психическото състояние на Доналд Тръмп след неговото изявление от 5 април 2026 г., в което в поток от нецензурни думи заплаши Иран, че ще нареди удари по критичната му инфраструктура. Ето как звучеше съобщението на Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, в което лидерът на най-мощната държава в света тотално си бе изпуснал нервите:

ИЗЦЯЛО БЕЗ ТОК: МЕЧТАТА НА ПУТИН ЗА УКРАЙНА СЕ ПРЕТВОРЯВА В УЖ ИСТОРИЧЕСКИ РУСКИ ЗЕМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Спиране на тока в окупираните от руската армия украински градове Донецк, Мариупол, Макеевка – това съобщиха местни информационни източници точно преди Украйна да порази най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск през изминалата нощ със своите далекобойни дронове. Това вече прилича на ситуация, близка до пълен "блекаут", коментират украински мониторингови канали.

КИТАЙ ГОНИ 2000 ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ, НО ЯПОНИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИ 5500. КРАЙ НА ГОСПОДСТВОТО НА САЩ?

На 25 март изследователската група на Фондация "Сасакава за мир" публикува доклад, озаглавен "Специфициране на производствения цикъл на ядрени бойни глави в Китай". Групата изучава международните тенденции в производствените цикли на ядрени бойни глави. Тя се ръководи от Ю Коидзуми, доцент в Центъра за напреднали науки и технологии към Университета в Токио и експерт по руската ядрена доктрина, пише в редакционна статия японското издание Nikkei.