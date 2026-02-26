Лайфстайл:

Астрономи по целия свят получиха 800 000 съобщения от Космоса

26 февруари 2026, 11:49 часа 347 прочитания 0 коментара
На 24 февруари 2026 г. астрономи по целия свят получиха потоп от космически предупреждения - 800 000 известия за нови астероиди в Слънчевата система, експлодиращи звезди и други космически промени. По този начин бе тествана новата система за предупреждения в обсерваторията Вера Рубин в Чили, която ще предоставя информация в реално време за нови обекти и явления в Космоса. Само две минути е отнело разпространението на съобщенията по целия свят. 

Така специализираният софтуер, разработен в Университета на Вашингтон (САЩ) ще може да генерира до седем милиона предупреждения на нощ, съобщава News Wise

Обсерваторията Вера Рубин ще изследва Космоса в безпрецедентен мащаб, а всеки желаещ ще може своевременно да идентифицира интересни астрономически явления и да получи необходимите данни. Изследователите се надяват така да бъдат разкривани най-редките и необичайни обекти във Вселената. Това ще позволи да се проследяват астероиди, за да се оценят потенциалните заплахи за Земята, да се откриват свръхнови в най-ранните им стадии, както и междузвездни обекти в Слънчевата система.

Обсерваторията "Вера Рубин" ще сканира небето в Южното полукълбо ежедневно в продължение на 10 години и ще регистрира всяка промяна в Космоса с помощта на най-голямата цифрова камера в света.  

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Космос Чили Телескоп Обсерватория астрономи астрономическа обсерватория
