Апартамент, а не централа: "Продължаваме промяната" с призив към Вяра Тодева за Пеевски и "Ново начало" (ВИДЕО)

"Днес ние официално призоваваме областния управител на град София, да бъде взето решение, с което сградата на улица "Врабча", която беше присвоена от Делян Певески и "Ново начало" да бъде взета обратно от партията. Той да бъде в един апартамент, както е всяка една партия и тази сграда да бъде дадена за младежки център", коментира депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов пред медиите в парламента. Според тях тази сграда трябва да се превърне в младежки център.

"Вече имаме проведени разговори с колегите от Софийска община. Време е това да се случи, а не един човек да узурпира държавни институции и ключова държавна инфраструктура", заяви още Богданов.

Призив и към Сарафов да освободи поста си

Богданов бе попитан и за протпестите срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Днес с колегите ми бяхме пред ВСС. ИЗключително важно е овладяването на съдебната власт да бъде прекратено, да бъде преустановено, ние да имаме върховенство на закона. Това минава през освобождаването на незаконния изпълняващ функциите главен прокурор. Единственият път, през който нашата държава може да се върне нормално", добави още Богданов.

Припомняме, че днес протестиращи срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов блокираха вратата на кабинета му в Съдебната палата в София. Акцията е на "Правосъдие за всеки" и "БОЕЦ". ОЩЕ: Окупираха му вратата: Сарафов не може да влезе в кабинета на главния прокурор (ВИДЕО)