26 февруари 2026, 12:40 часа 401 прочитания 0 коментара
"Златна фадрома": Часове след разкрити злоупотреби ИТН поиска оставката на Иван Христанов

Само ден след като служебният министър на земеделието Иван Христанов обяви, че е подал сигнал до прокуратурата за т.нар. "златна фадрома", ощетила държавата с близо половин милион лева, от "Има такъв народ" поискаха оставката му от парламентарната трибуна.

В декларация от името на групата заместник-председателят ѝ Станислав Балабанов атакува остро Христанов и призова президента Илияна Йотова да поиска освобождаването му от служебния кабинет "Гюров". По думите му, след като ИТН са "разкрили случая със Стоил Цицелков", сега е ред на "друг представител в изпълнителната власт - господин Иван Христанов - министърът на народа, както сам се титулува в интернет".

Балабанов повтори обвиненията, че още като заместник-министър в кабинета на Кирил Петков Христанов е имал конфликт на интереси заради бизнес активности, свързани с производство на храни и лабораторни изследвания. "Това обяснява огромният му личен хъс да бъде преустановена дейността на конкурентната му лаборатория за изследване на пестициди" на ГКПП "Капитан Андреево", заяви депутатът, като обвърза темата и с дейността на съпругата на министъра. Още: Иван Христанов разкри: "Магазин за хората" работи на загуба

Критиките обхванаха и кадровата политика в министерството. ИТН поставиха под въпрос назначението на Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ, позовавайки се на публикации в регионални медии за фирмена дейност в сферата на ветеринарните услуги и възможен конфликт на интереси. Балабанов цитира и сигнал, постъпил по служебния имейл на партията, според който при изпълнение на договори с държавата са констатирани нередности. "Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно", настоя той.

Сред аргументите бе и назначаването на Ивана Мурджева за заместник-министър с ресор европейските средства. Според Балабанов министърът "трудоустроява хора от своята партия и приятели на сладки държавни длъжности". Още: Иван Христанов смени директора на БАБХ с познато име

Случайност?

Атаката дойде броени часове след като Христанов публично съобщи за сигнал в прокуратурата за договор за инсинератор на стойност 1 450 000 лева за три години, при който допълнително е наета фадрома за над 400 хил. лева, въпреки че дейността вече е била включена в основния договор. Министърът свърза случая с периода на кризата със шарката по овцете и евтаназирането на над 10 хиляди животни, като заяви, че става дума за сериозно ощетяване на бюджета.

 

Именно това породи въпроси за тайминга на декларацията. От ПП-ДБ Явор Божанков директно попита дали атаката не е реакция на разкритията. В отговор Тошко Йорданов заяви, че декларацията е била планирана по-рано, но е отложена заради динамиката на предишното пленарно заседание. Още: "Направо да идват с белезниците": Земеделският министър с призив към прокуратурата (ВИДЕО)

Сблъсъкът бързо прерасна в лични нападки. Божанков обвини ИТН, че "пазят интересите на Таки", позовавайки се на публикации на Bird.bg за връзки на хора от групата с Христофорос Аманатидис. В отделна декларация той постави въпроси и за бизнес активността на сина на Тошко Йорданов в енергийния сектор. Последваха остри реплики от трибуната и намеса на председателстващия заседанието и забележки за двамата.

Ивайло Анев
