Учени: Луната се тресе от земетресения

Астронавтите, които кацнат на Луната по време на американската програма „Артемида“, рискуват да бъдат изложени на опустошителни „луноземетресения“. Учени от Центъра за изследвания на Земята и планетите към Националния музей на въздуха и космоса откриха над 1000 неизвестни досега пукнатини по лунната повърхност.

Това показва, че спътникът на Земята се свива и променя формата си. Тази тектонична активност може да представлява заплаха за астронавтите по време на престоя им на Луната. За това пише „Дейли Мейл“.

Земетресения на Луната

Учените знаят от 2010 г., че Луната постепенно се свива, тъй като вътрешността ѝ се охлажда, а повърхността ѝ се свива. Това явление е създало характерни форми на релефа, известни като „лобатни скарпи“, които са открити в лунните планини. Тези структури се образуват, когато лунната кора се свива, създавайки хребет по протежение на разлома.

Прочетете също: Иновация: Компания събира по милион долара за резервация в хотел на Луната, който не съществува

В новото си проучване обаче учените открили странни пукнатини в друг регион, наречен лунни морета, които от Земята изглеждат като обширни тъмни равнини на повърхността на Луната.

„Знаехме, че лопатовидни скали са често срещани в лунните планини, но това е първият път, когато учените са документирали, че подобни характеристики са широко разпространени по цялата лунна повърхност“, казва Коул Найпавер, водещ автор на изследването.

По-нататъшното изучаване на лунния тектонизъм ще доведе до по-задълбочено разбиране на неговата вътрешна структура, термична и сеизмична история, както и на потенциала за бъдещи луноземетресения. Това е важно в контекста на американската програма за изследване на Луната Artemis.

Прочетете също: Oстанки от метеорити в лунни образци могат да променят разбиране за Слънчевата система

„По-доброто разбиране на лунната тектоника и сеизмичната активност ще окаже пряко влияние върху безопасността и научния успех на тези и бъдещите мисии“, казва Коул Найпавер.

Въпреки че откриването на пукнатини ни помага да разберем геоложките характеристики на Луната, то може да има катастрофални последици за космическите агенции, които имат сонди на Луната, както и за тези, които планират да изпратят хора там.

Тъй като НАСА планира да изпрати хора на Луната до 2028 г. като част от мисията си Artemis III, астронавтите рискуват да бъдат изложени на опустошителни „луноземетресения“. Изследователите предупреждават, че плитките лунни земетресения представляват заплаха за създадената от човека лунна инфраструктура.

Припомняме, че учените преди това предположиха, че ударът на огромен астероид в далечното минало вероятно е преформатирал вътрешната структура на Луната.

Прочетете също: Учени: Луната краде въздух от Земята