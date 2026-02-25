„Богът на хаоса“ лети към Земята: Ще удари ли астероидът планетата през 2029?

Трябва ли да се страхуваме от 13 април 2029 г., когато астероидът Апофис ще се приближи до Земята. НАСА има добри новини за човечеството след нови наблюдения.

Анимация, показваща опасното приближаване на гигантския астероид Апофис към Земята , бързо се разпространява в социалните мрежи и предизвиква безпокойство. На 13 април 2029 г. този космически камък ще прелети близо до нас за първи път. НАСА даде окончателна прогноза дали човечеството трябва да се подготви за бедствието. Изданието IFS science пише за това.

Има ли опасност за Земята?

Видеоклип, симулиращ траекторията на астероид 99942 Апофис, се появи онлайн, включително на страницата на Cosmoknowledge във Facebook. Кадрите показват как траекторията му се приближава тревожно близо до нашата планета. Той предизвика значителен интерес и нова вълна от разговори за евентуалния край на света.

Според НАСА, Апофис наистина ще се доближи до Земята на 32 000 километра на 13 април 2029 г. За да се постави това в перспектива, това е по-близо от орбитите на някои геостационарни спътници.

Освен това, астероидът ще бъде толкова ярък, че жителите на Източното полукълбо (части от Европа, Африка и Азия) ще могат да го видят с просто око - като ярка звезда, движеща се по небето.

Въпреки че 32 000 км е малко разстояние по космически стандарти, астрономите са напълно спокойни. През 2021 г. Апофис вече прелетя покрай Земята и учените използваха този момент, за да проведат мощни радарни наблюдения, за да изчислят орбитата му с голяма точност.

Преди това НАСА предполагаше незначителна вероятност за сблъсък в края на века, но нови данни напълно изключиха това.

„Сблъсък през 2068 г. вече не е възможен и нашите изчисления не показват риск от сблъсък поне през следващите 100 години“, каза Давиде Фарнокия от Центъра за изследване на обекти около Земята на НАСА.

Апофис, кръстен на египетския бог-змия, който олицетворявал хаоса и се стремял да погълне Слънцето, ще бъде уникална възможност за науката. НАСА планира да използва това близко прелитане, за да изучи космическото тяло подробно.

Космическият апарат OSIRIS-APEX (същият, който преди това достави проби от астероида Бенну на Земята) ще бъде изпратен до астероида. Така че, вместо катастрофа, 2029 г. ще даде на човечеството безценни научни данни за един от най-интересните му космически „съседи“.

