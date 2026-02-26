Правителството на Гюров:

26 февруари 2026, 12:58 часа 275 прочитания 1 коментар
"Бомба за служебния кабинет": ПП обвиниха Пеевски, Борисов, ИТН и БСП за цените на водата (ВИДЕО)

"Тази бомба я оставиха накрая на служебен кабинет, който само на няколко дни в момента, трябва да обяснява защо това ВиК дружеството не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените и защо вече три месеца българските граждани не бяха информирани за това, което се случи". Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов във връзка с увеличението на цената на водата от 1 март. Според него целта е от една страна да се саботира работата на служебния кабинет, а от друга страна да има допълнителна тежест към българските граждани.

"Това е поредната бомба, която правителството на "Борисов, Пеевски, ИТН и БСП остави за българските граждани. Не г-н Нанков да излиза във "Фейсбук" и да казва неща, които са пълни с неистини, да каже защо те призоваха да не се изпълни законово решение на техния регулатор", добави депутатът Татяна Султанова. 

Чие е ръководството на КЕВР

От "Продължаваме промяната напомниха, че ръководството на КЕВР е  назначено от предишното правителство, както и че именно това ръководство е взело решение в края на миналата година да увеличи цената на водата в България и само месец по-късно министърът на регионалното развитие е призовал ВиК холдинга, на който той е принципал да не изпълнява против закона решението на регулатора.

"Вече три месеца ВиК холдинга не е актуализирал цените на водата. Това се направи чак днес, няколко дни след като встъпи новият служебен кабинет. Защо се прави това? ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент и по закон след решението на КЕВР, който беше избран от последното правителство, това е въпрос, който ние задаваме", питат още от "Продължаваме промяната". ОЩЕ: "Ново правителство, нова цена на водата": Нанков призова служебния кабинет да спре ВиК операторите (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
