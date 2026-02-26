"Освобождение" в стил "Путин": Няма дори котки по улиците (ВИДЕО)

Режимът на руския диктатор Владимир Путин, който нареди пълномащабната инвазия в Украйна преди 4 години, винаги използва като аргумент за агресията си нуждата от "освобождаване" на украинския народ от уж "нацистките" му власти. Вместо цветя и рози обаче кремълските окупатори носят единствено унищожение и разруха. Поредният пример е от Бахмут в Донецка област - нови кадри показват, че градът е превърнат в изгоряла пустош.

Бахмут: от победата на ЧВК "Вагнер" до абсолютна пустош

Преди пълномащабната инвазия през 2022 г. там са живеели около 70 000 души. По време на войната Бахмут беше мястото на голяма битка между руските и украинските сили и бе почти напълно разрушен. Руснаците го превзеха напълно през 2023 г. благодарение на частната военна компания "Вагнер" на Евгений Пригожин, загинал по-късно в мистериозна самолетна катастрофа в Русия. По-голямата част от населението на Бахмут тогава вече беше избягало.

Сега по улиците няма хора, няма и животни - дори кучета или котки. Останали са почти само руини.

Припомняме ви и още резултати от руското "освобождение" на Украйна - преценете сами дали животът на хората, ако има изобщо останал такъв, е по-добър сега, или преди войната: