Спорт:

"Освобождение" в стил "Путин": Няма дори котки по улиците (ВИДЕО)

26 февруари 2026, 13:08 часа 202 прочитания 0 коментара
"Освобождение" в стил "Путин": Няма дори котки по улиците (ВИДЕО)

Режимът на руския диктатор Владимир Путин, който нареди пълномащабната инвазия в Украйна преди 4 години, винаги използва като аргумент за агресията си нуждата от "освобождаване" на украинския народ от уж "нацистките" му власти. Вместо цветя и рози обаче кремълските окупатори носят единствено унищожение и разруха. Поредният пример е от Бахмут в Донецка област - нови кадри показват, че градът е превърнат в изгоряла пустош.

Още: Измрелите вагнеровци в битката за Бахмут: Нови смайващи данни (ВИДЕО)

Бахмут: от победата на ЧВК "Вагнер" до абсолютна пустош

Преди пълномащабната инвазия през 2022 г. там са живеели около 70 000 души. По време на войната Бахмут беше мястото на голяма битка между руските и украинските сили и бе почти напълно разрушен. Руснаците го превзеха напълно през 2023 г. благодарение на частната военна компания "Вагнер" на Евгений Пригожин, загинал по-късно в мистериозна самолетна катастрофа в Русия. По-голямата част от населението на Бахмут тогава вече беше избягало.

Сега по улиците няма хора, няма и животни - дори кучета или котки. Останали са почти само руини.

Още: Тайната история на войната в Украйна (ВИДЕО)

Припомняме ви и още резултати от руското "освобождение" на Украйна - преценете сами дали животът на хората, ако има изобщо останал такъв, е по-добър сега, или преди войната:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Владимир Путин война Украйна руска окупация Бахмут
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес