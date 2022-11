Добро утро с изгрева на Земята, заснет от кораба „Орион“ (ВИДЕО)

По-рано Хауърд Ху, ръководител на мисията „Артемида 1“ (Artemis 1), в рамките на която „Орион“ ще извърши безпилотно облитане на Луната, заяви, че пътешествието на космическия кораб върви без забележки.

На 16 ноември от стартовия комплекс 39B на Космическия център „Кенеди“ във Флорида (САЩ) беше изстреляна свръхтежката ракета Space Launch System (SLS) с космическия кораб „Орион“.

„Орион“ ще остане в космическото пространство повече от 25 дни. Спускаемата капсула на космическия кораб трябва да се върне на Земята на 11 декември.

Междувременно стана ясно, че произведеният в Япония CubeSat, наречен OMOTENASHI, е изгубен, след като е бил освободен от мисията „Артемида“.

For ham enthusiasts, and all over the world:

Though we tried to recover OMOTENASHI and start the landing sequences today, the communication didn't come back, and we gave up our UHF operation on the landing phase. Thank you for the excellent cooperation from everyone. https://t.co/gMdOPLlUWs