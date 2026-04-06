Полската армия има достатъчно ресурси и сили, за да превземе Калининград. Това заяви пенсионираният капитан трети ранг Максим Климов – един от честите гости в руските пропагандни телевизионни предавания, както и предавания на Z-канали в Интернет. Климов беше категоричен при въпрос дали възможностите на полската армия са съпоставими с тези на руската – да, те са всъщност по-големи.

Климов заяви, че специално що се отнася до сухопътните сили, полските разполагат с по-добри и модерни оръжия от руските. Пенсионираният капитан каза и, че Русия има да решава неотложни въпроси дори по отношение на най-силния си военен инструмент – стратегическите ядрени сили. „Незабавно, незабавно“, повтори той. И изрази твърда увереност, че руската армия не може да води бойни действия в арктически условия – специално подводна война.

"Да, Русия не е готова за мащабна война с Европа. В момента би било военно-политическа катастрофа (за нас) – да водиш война на изтощение е катастрофа. Ключовият ни проблем е управлението на военните ни ресурси. За съжаление, процесът на вземане на окончателни решения в армията трае твърде дълго", обясни Максим Климов и отделно изрази неудовлетворение как качеството на анализите в руската армия е много лошо, защото няма компетентни анализатори. "Влюбени сме в лъжите, имитираме дейност", обобщи той.

Водещият изрично предупреди Климов, че за тези думи може да бъде подведен под наказателна отговорност и поиска от руския военен да потвърди думите си, за които казва, че са факти.

“Polish army stronger than Russia’s”



Russian patriot and Captain 3rd Rank (ret.) Maksim Klimov said that in the event of a conflict, Russia would lose to Europe and face a political catastrophe. He also stated outright that the Polish army is currently stronger than the Russian… pic.twitter.com/t5lYu79rxi — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

