Полската армия има достатъчно ресурси и сили, за да превземе Калининград. Това заяви пенсионираният капитан трети ранг Максим Климов – един от честите гости в руските пропагандни телевизионни предавания, както и предавания на Z-канали в Интернет. Климов беше категоричен при въпрос дали възможностите на полската армия са съпоставими с тези на руската – да, те са всъщност по-големи.
Климов заяви, че специално що се отнася до сухопътните сили, полските разполагат с по-добри и модерни оръжия от руските. Пенсионираният капитан каза и, че Русия има да решава неотложни въпроси дори по отношение на най-силния си военен инструмент – стратегическите ядрени сили. „Незабавно, незабавно“, повтори той. И изрази твърда увереност, че руската армия не може да води бойни действия в арктически условия – специално подводна война.
"Да, Русия не е готова за мащабна война с Европа. В момента би било военно-политическа катастрофа (за нас) – да водиш война на изтощение е катастрофа. Ключовият ни проблем е управлението на военните ни ресурси. За съжаление, процесът на вземане на окончателни решения в армията трае твърде дълго", обясни Максим Климов и отделно изрази неудовлетворение как качеството на анализите в руската армия е много лошо, защото няма компетентни анализатори. "Влюбени сме в лъжите, имитираме дейност", обобщи той.
Водещият изрично предупреди Климов, че за тези думи може да бъде подведен под наказателна отговорност и поиска от руския военен да потвърди думите си, за които казва, че са факти.
Russian patriot and Captain 3rd Rank (ret.) Maksim Klimov said that in the event of a conflict, Russia would lose to Europe and face a political catastrophe. He also stated outright that the Polish army is currently stronger than the Russian… pic.twitter.com/t5lYu79rxi
