Пророчеството на Сивия кардинал, което Левски пренебрегна: Цената на една колосална грешка

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Иван Вуцов е епоха! Легендата на българския футбол е един от малкото, които могат да се похвалят с успехи и като играчи, и като треньори, и като ръководители. Като състезател става шампион с Левски през 1965-а и 1968-а. Печели Купата на страната през 1967 година. Начело е на "сините" в ролята си наставник в пет сезона - 1974/75,1975/76,1977/78,1978/79 и 1979/80. През този период завоюва шампионската титла (сезон 1978/79) и 2 пъти Купата на страната - 1976 и 1979 г.

Под негово ръководство столичният гранд елиминира Аякс Амстердам за Купата на УЕФА и достига до четвъртфинал с Барселона през 1976 г., където успява да запише победа с 5:4. Като треньор Вуцата, известен още като Сивия кардинал, постига огромни успехи и начело на България. Класира "лъвовете" на Мондиал '86 в Мексико. Там за първи път в историята си „трикольорите" преодоляват груповата фаза на Световно първенство. Дълги години след това е изпълнителен директор и вицепрезидент на Българския футболен съюз.

През лятото на 2012 година Иво Тонев назначава Иван Вуцов на длъжността консултант към Управителния съвет на Левски. Тогавашните властимащи на "Герена" обаче не се вслушват в съвета на опитния специалист. Той бе един от първите, които се възпротивиха срещу бутането на Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", но не бе чут. Така "сините" посрещаха 100-годишния си юбилей с полусрутен стадион.

"Събарянето на сектор "А" не беше необходимо, защото стадионът ни в сравнение с другите си беше много добър. Хубаво би било да имаме ново и модерно съоръжение, но трябваше да се премислят нещата преди това. Тогава някои хора явно се поддадоха на емоции и взеха грешното решение. Мнозина обвиняват Иво Тонев за забавянето на строежа и липсата на пари, но аз мога да кажа, че той не е виновен. Решението бе взето на по-високо ниво и на него му оставаше само да запретне ръкави и да работи, което и стори", категоричен е бившият "железен" бранител в едно от своите интервюта.

"Мислеше се, че ще има средства, а се оказа, че няма. Някои ръководители явно прибързано решиха, че мощни спонсори ще налеят пари в клуба и всичко ще върви по мед и масло. Но разликата между "ще имаме" и "имаме" пари е колосална. Тези финанси така и не дойдоха. Още тогава предупредих, че ще е по-добре да се намери друг начин за отпразнуването на вековния юбилей, не бе необходимо да се бута стадионът. Първо, строежът глътна страшно много пари, второ, няма да бъде завършен в срок", обясни тогава Вуцов-старши.

Така прословутата козирка стана повод за раждането на нови и нови мъдрости в българския футболен фолклор. Най-често поговорките бяха използвани от феновете на ЦСКА, за да дразнят привържениците на вечния си враг Левски. Над десетилетие по-късно темата със Сектор "А" и козирката все още е на дневен ред. Преди дни се заговори за интерес на нов инвеститор към "Герена", но според Наско Сираков все още няма нищо официално.

Би било хубаво за българския футбол днешните ръководители на Левски да са научили урока от допуснатата грешка на предшествениците си, за да може поне най-големите клубове у нас да имат модерни съоръжения. Защото феновете го заслужават!

Автор: Джем Юмеров



