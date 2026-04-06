3 смартфона, които си струва да избереш тази пролет

С настъпването на пролетта идва и желанието за промяна – повече време навън, нови планове и моменти, които си струва да запазиш. Телефонът е винаги с нас – дали ще търсим ново място, което да наречем „любимо“, ще избягаме за уикенд извън града или просто ще наваксваме с работата в движение.

Ако обмисляш ъпгрейд, A1 предлага селекция от смартфони с 0% лихва на лизинг, които отговарят на различни нужди – от премиум изживяване и водеща камера до издръжливост и практичност.

iPhone 17e – стилен, бърз и надежден

iPhone 17e е от онези телефони, които просто вършат работа – и изглеждат добре, докато го правят. С чипа A19 всичко става бързо и без забавяне – от скролване и чатове до снимки и видео. Ако обичаш да снимаш, 48 MP Fusion камерата ще ти хареса – кадрите са ясни, а портретите изглеждат естествено, без да се налага да ги пипаш много. С 2x Telephoto можеш да приближиш, без да губиш качество, а Clean Up ти позволява да махнеш излишни обекти от снимката с няколко докосвания.

Освен това телефонът изглежда наистина добре – изчистен дизайн, матово покритие и цветове, които подхождат на всякакъв стил.

И не на последно място – издръжлив е. Ceramic Shield 2 пази екрана от надраскване, а IP68 защита означава, че малко дъжд или прах няма да са проблем. Батерията издържа цял ден, а MagSafe прави зареждането и аксесоарите супер удобни.

Samsung Galaxy Z Fold7 – когато искаш повече от телефона си

Ако стандартният смартфон ти е „твърде малък“, Galaxy Z Fold7 е съвсем различна история.

Сгънат е удобен за джоба, но разгънат се превръща в голям 8-инчов екран – идеален за гледане на видеа, работа или просто когато искаш повече пространство. Можеш да ползваш няколко приложения едновременно, без да превключваш постоянно между тях.

Процесорът Snapdragon 8 Gen 3 се справя без проблем с всичко – от игри до по-сериозна работа. А Galaxy AI наистина ще ти спести време – чрез Gemini Live можеш да насочиш камерата към обект или да споделиш екрана си и да получиш обяснение, превод или практична препоръка.

Камерата от 200 MP снима с много детайл, а макро режимът с актофокус е супер за по-интересни кадри отблизо.

Това е телефон за хора, които искат повече от просто устройство за чат и социални мрежи.

Xiaomi Redmi Note 15 5G – здрав, издръжлив и готов за всичко

Ако търсиш телефон, който да не те предаде в натоварен ден, Redmi Note 15 5G е правилният избор.

С батерия от 5520 mAh спокойно смартфонът спокойно ще изкара ден и половина, дори ако го ползваш активно. А ако се наложи, можеш да заредиш и друго устройство с него, благодарение на обратното зареждане.

Камерата от 108 MP се справя добре както с пейзажи, така и с портрети и макро снимки, а AI функциите ти помагат да ги редактираш бързо, без да прибягваш до външни инструменти.

Телефонът е направен да издържа – с IP65 защита от прах и вода и корпус, който не се плаши от по-активно ползване. Дори екранът работи с мокри ръце, което е доста удобно.

6,77-инчовият FHD+ AMOLED дисплей със 120 Hz честота на опресняване е ярък и плавен, така че всичко изглежда добре – независимо дали си навън или скролваш социални мрежи вечер преди лягане.

В крайна сметка всичко опира до това как използваш телефона си – за снимки, работа или просто за връзка с хората около теб. Ако обмисляш ъпгрейд, можеш да разгледаш цялата селекция от смартфони с 0% лизинг на a1.bg и да избереш този, който най-добре ти пасва.