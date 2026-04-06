В коя секция можем да гласуваме и защо ако сме на екскурзия в Мелник e по-добре да гласуваме в Гърция? (СНИМКИ и ВИДЕО)

В началото на страстната седмица Actualno.com продължава да ви разказва всичко най-важно за предсрочните парламентарни избори на 19 април, които ще излъчат състава на 52-ото Народно събрание.

Между кого избирам?

Всички листи с кандидати за народни представители и кои са възможностите във вашия многомандатен избирателен район, може да видите тук.

На сайта на всяка районна избирателна комисия избирателите могат да проверят регистрираните листи и имената на кандидатите за депутати в българския парламент, след като изтече срокът за публикуването им.

В коя избирателна секция гласувам?

Всички български граждани могат да проверят номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласуват на предсрочните парламентарни избори. По електронен път справки могат да се правят в сайта на ГРАО тук. Необходимо е да се посочи ЕГН, малко име, както и да се въведат цифрите от автоматично генериран код.

Проверка може да се направи и на единния номер 0800 1 4726, безплатно за цялата страна.

Ако сте студент редовно обучение и постоянният ви адрес е в друг град, може да гласувате там, където учите. Необходимо е в секция по избор да представите документ за самоличност, заверена за съответния семестър студентска книжка и да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място (тя е по образец и се предоставя в секцията).

В кои случаи избирателят може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия му адрес?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за следните категории лица, пише Централната избирателна комисия (ЦИК):

Лицата, на които е издадено удостоверение за гласуване на друго място. Това са регистрираните кандидати за народни представители, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);

Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);

Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);

Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);

Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК).

Какво още трябва да знаем?

Гласуването по настоящ адрес е възможно, само ако сте подали заявление в общината 14 дни преди изборния ден. Крайният срок бе до 3 април. Ако не сте подали заявление, то гласувате по постоянен адрес (този в личната ви карта).

Избиратели с увреждания, които не могат да напуснат дома си, гласуват чрез подвижна избирателна кутия, след предварително подадено заявление и представяне на ТЕЛК/НЕЛК решение.

Гласуване в болници и затвори се осъществява, само ако има наличие на минимум 10 избиратели с право на глас.

Къде гласуваме, ако сме в чужбина?

В изборния ден с документ за самоличност в секциите в чужбина може да гласува всеки български гражданин с право на глас, дори ако не е подал предварително заявление. Избирателите попълват декларация, в която да потвърдят, че няма да гласуват на друго място, като това може да бъде направено и извън изборната секция. Ако българин, който живее в чужбина и подаде заявление за гласуване там, се върне в България, той може да гласува по постоянен адрес.

Иначе казано - ако българин е в командировка или на почивка в България, то той няма право да гласува, освен ако няма настоящ адрес на мястото, на което отсяда - тогава трябва да е подадено и заявление в срок. Обратните условия важат в чужбина - без значение дали на почивка, командировка или пътуване, всеки българин може да гласува в която и да е секция в чужбина с документ за самоличност и без предварително подадено заявление. Ето защо ако семейство от Русе е на екскурзия в Мелник за уикенда, то най-лесно ще бъде да гласува в най-близката секция в първия град в Гърция или в Северна Македония например.

Вижте всички отговори на важните въпроси за Избори 2026 тук.